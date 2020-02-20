名記者傅才德之妻 爆遭彭博社逼封口

洪理達昨日投書美國新聞網站The Intercept，稱丈夫2012年在彭博社發表有關習近平親屬財富的報道，不久即收到聲稱代表習近平一名親屬的女子聯絡，對方向她全家發出死亡威脅，甚至點名提到其時年6歲和8歲的兩名孩子。她指數月後傳出英國商人海伍德是被薄熙來妻子谷開來毒殺的消息，令她更為憂慮，當時彭博社有聯絡傅才德探討保安安排。她同年10月在Twitter首次披露遭死亡威脅，即惹來彭博社施壓刪除帖文，她雖未遵從，但再沒為此發聲。

稱一家因不利習近平報道惹禍

翌年傅才德撰寫了內地富商王健林跟包括習近平親屬在內的中共高層家族之財務關係的報道，但被彭博社棄用。到11月彭博社總編輯溫以樂（Matt Winkler）被揭發曾稱 「如果刊登該報道，我們會被踢出中國」後，傅才德更遭革職。時為紐約市長的彭博否認彭博社存在政治審查，但洪理達指控彭博公司其後在香港派律師聯絡她及丈夫，要求他們一家償還搬遷費和傅才德的預支薪金，又施壓並非彭博社員工的她簽署保密協議，否則會把她告上法庭。

洪理達表示，對彭博社堅持要她封嘴的做法大感憤怒，批評彭博社視她為傅才德的附庸，也是公司資產一部分。她指後來找到曾協助美國中情局前僱員斯諾登的本港律師何俊仁和文浩正答允低價接理此案，彭博公司才肯停止寄出威脅信。

彭博現正角逐民主黨總統提名，周三會首度亮相黨內參選人辯論。他對中國的態度不時受到質疑。其顧問周二宣稱，倘若彭博當選會出售旗下同名金融資訊和新聞通訊社企業。洪理達自認是彭博對手沃倫的捐款支持者。

（The Intercept）