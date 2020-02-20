英推計分制 阻英語差低技術移民 工商界警告重創經濟

新制度預計在明年元旦脫歐過渡期結束後生效，屆時歐盟公民將跟其他非英國公民獲同等待遇。按照新制度，申請工作簽證者必須取得最少70分（詳見表）——當中有50分屬3項必須項目，包括獲持牌僱主聘請（20分）、獲聘工種有適當技術水平（20分）及英文程度達標（10分）。

申請者須取最少70分

薪金要求則因應移民顧問委員會的建議，一般情况下年薪門檻由3萬鎊（約30.3萬港元）下調至2.56萬鎊（約26萬港元）。按照新計分法，年薪2.56萬鎊或以上可獲20分，再加上必須取得的50分，即可達到70分的最低要求。但制度容許一定寬限，申請人的最低收入為死線為20,480鎊（約20.7萬港元），並要靠其他準則加分。倘其職位屬於短缺工種，可獲20分；如果擁有跟工作相關學科的博士學位，可獲加10分，而該學科屬於STEM（科學、技術、工程和數學）的話，更可獲加20分。教育程度的底線則由學士學位調低到A-Level或同等程度。政府亦將廢除對技術工人的限額，同時少數高技術勞工會獲准未預先獲聘即可入境再找工作。

回應脫歐派「重奪邊界」訴求

在脫歐派的論述中，來自東歐的非英語移民濫用歐盟人口自由流動的規定到英國，搶奪大量低技術工作，故英國只有脫離歐盟，才能「重奪邊界」，阻止這些移民入境。新制度明顯是回應這些控訴，變相向低技術和不諳英語的勞工關上大門。不過，新政策惹來強烈反對聲音，工商界領袖警告這會對英國經濟造成「災難」後果，包括就業職位流失、工廠或商業區出現倒閉潮。在野工黨和自民黨亦譴責方案，代表衛生界的工會Unison稱這會「對護理行業帶來絕對的災難」。

內政部長彭黛玲聲言新制度可令最優秀的人才得以來到英國，當局亦強調，此舉只是履行選民的脫歐要求，商界亦是時候戒除對廉價移民勞工的依賴。

新制下內政大臣父母也難移居

主推新制度的內政大臣彭黛玲昨日接受電台訪問時，被質疑若按此準則，她的父母不具資格移民到英國，自然也沒可能在英國生下她，主持直言「那你不會在這裏」。

彭黛玲最初想迴避問題，在主持追問下被迫承認屬實，但又提醒她主管的內政部未有改變難民和庇護政策，暗示其父母仍可能循此途徑來到英國。

彭黛玲的父母是烏干達的印度裔人，祖藉印度古吉拉特邦的塔拉普爾。1971年，「烏干達屠夫」獨裁者阿敏（Idi Amin）上台，翌年開始驅逐境內英殖時代遺留的亞裔，當中不少人投靠英國。然而彭黛玲父母早在1962年從烏干達移居英國，明顯比上述情况早得多。彭黛玲是亞裔驅逐令開始的1972年3月在英國出生。

（衛報/BBC）