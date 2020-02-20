韓企寒冬 政府撥6.5億助地方抗疫

韓國第二大航空公司韓亞航空周二（18日）起展開應變計劃，行政總裁、高層及部門主管將按職級減薪兩至四成，全體逾萬名員工須放10天無薪假。韓亞航空每周前往中國的航班由疫情爆發前的204班跌至如今57班。廉航濟州航空的內部電郵坦言現時是只求生存。政府早前表示將向小型旅遊企業提供500億韓圜（約3.2億港元）的1%利息貸款，亦會為流動資金短缺的廉航提供3000億韓圜（約19.5億港元）緊急貸款，搭客減少的航空公司可免交機場設施費3個月。

中國留學生返韓惹憂慮 須隔離

汽車業亦是重災區。現代汽車周二宣布，關閉韓國內其中一間工廠至周四。該公司的汽車零件供應商近日雖已重開中國的工廠，但上班的員工較少。起亞汽車、韓國通用汽車及雷諾三星汽車等亦曾短暫關閉韓國內工廠。

另外，韓國有近7萬名中國留學生，在農曆新年後部分人陸續返回韓國，惹來傳播病毒憂慮。衛生部門呼籲校方設法避免中國學生與韓國學生接觸，有學校已指定校區專給中國留學生居住隔離，但亦有學校憂慮難以有效管理和面臨宿舍不足的問題。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）昨發表報告指出，中國過去兩周來延遲復工和居家防疫等措施，導致煤炭與石油需求下滑，碳排放量最少減少1億公噸。

（韓聯社/韓國時報/中央日報）

（武漢肺炎）