27學者《刺血針》聯署 斥「人工病毒」陰謀論

有份聯署的學者分別來自美國、英國、德國、澳洲、馬來西亞和香港等地，包括香港大學公共衛生學院的潘烈文。聲明稱要強烈譴責指新型肺炎病毒並非來自自然界的陰謀論，強調多國科學家已刊登和分析致病原的基因結構，壓倒性地判定這款冠狀病毒一如其他新興病原體，都是源自野外：美國國家學院（NASEM）歷任院長信件以及他們代表的科學群體皆支持這觀點。

聯署學者批評，陰謀論並無實效，只會製造恐懼、流言和偏見，並危及科學界的全球抗疫合作，同時支持世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞的呼籲，即推廣科學證據，以及團結對抗假資訊和推測。

武漢病毒研究所亦出聲明反駁

中國官方宣稱病毒來源是武漢華南海鮮市場，但因不少疑問未獲圓滿解釋，導致眾多陰謀論流傳，包括質疑新病毒是由位於武漢的中國首個P4（指生物安全防護水平達最高的4級）實驗證所製造等。P4實驗室隸屬中國科學院武漢病毒研究所，其領導班子全體成員昨在官網發表〈致全所職工和研究生的一封信〉聲明，反駁「新冠病毒源於人工合成」、「病毒是從P4泄露的」等涉及研究所的謠言，批評說法嚴重干擾研究所承擔戰「疫」應急科研攻關任務。

（綜合報道）

（武漢肺炎）