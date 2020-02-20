醫學教授親上疫船 揭鑽石公主驚心亂象

發布影片者是神戶大學傳染病學教授岩田健太郎。他原本是隨環境感染學會調查團周二登船，但後來接獲通知稱有人強烈反對，最終只能作為災害派遣醫療隊的成員上船。

「不知病毒在哪」 由心而發恐懼

他解釋，分隔有可能受感染者的「紅區」及安全的「綠區」，是防止疫情擴散的鐵律，其中進入紅區者須穿上全套個人防護裝備，但依他所見，船上安排極其混亂，並非人人身穿防護衣、戴口罩及手套等，甚至不時有發燒者自行由房間走到醫務室，現場「根本不知道到底哪裏有病毒」。

岩田表示，當時他曾向醫療隊表示，有意在傍晚的會議上提出建議，但下午5時卻突接來電，稱厚生勞動省已取消其臨時檢疫人員的通行證，要求他盡快下船。他又說，醫療隊成員下船後會回到所屬的醫院工作，他憂慮這或會出現醫院感染。他目前正自我隔離。和歌山縣周二有一名男護士確診，事主曾於本月13至15日作為災害派遣醫療隊成員到郵輪參與檢疫。

發燒者亂走無安全區 有人無防護衣

岩田周二分別以英語及日語在YouTube發布影片，在國內外引起極大迴響。內閣官房長官菅義偉昨強調，當局已盡最大能力防疫。厚生勞動相加藤勝信表示，有感染預防小組的專家醫生監督郵輪上情况，他稱專家形容感染「受控」，所有工作人員都有遵守戴口罩和手套等規矩。

日報告引數據證有效隔離防疫

厚生勞動省轄下的國立感染症研究所昨發表初步報告，指截至周一，共有184宗確診而有發病紀錄的個案，報告指若按病人發病日期計算，確診個案有按日下降迹象，而臨近隔離尾聲的傳播主要發生於船員及同艙房乘客之間，顯示隔離措施有助減少乘客之間的傳播。至於無病徵確診個案有255宗，報告解釋當局上周五（14日）開始為乘客作有系統的檢測，因此無病徵個案數目增加，當中有部分可能是艙房內感染，報告承認難以追查確實感染時間。

（朝日新聞/法新社）

（武漢肺炎）