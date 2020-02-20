返教會赴婚宴 韓超級傳播者1傳15 當局審視政策 拒檢測病毒者擬報警處理

韓國一日內確診個案較原有大增三分之二，昨累計51人確診。新增20宗確診個案中，18人來自在大邱和慶尚北道地區，其中15人曾與前日確診的第31號女患者有接觸，而當中14人曾與她出席同一教會崇拜，另一人與她在大邱一間醫院內接觸。該地區其餘3人感染途徑有待確認。

逾千人曾同場

懷疑是「超級傳播者」的61歲婦人住在大邱市，她2月6日早上遇上交通意外，翌日入院留醫，2月8日發燒，但她稱自己近期沒有外遊，拒絕接受隔離和檢測新型冠狀病毒，2月18日確診新型冠狀病毒肺炎。她留院期間連續兩個周日參加「新天地耶穌教會」崇拜，上周六又到酒店出席一場婚宴及吃自助午餐。與她同期的住院患者有33人，教會崇拜出席者有數百人，婚宴午餐會場更有逾1000人。當局稱，目前該女患者的家人沒有出現病徵，曾與她接觸的多名的士司機現已自我隔離。該名婦人自去年12月起沒外遊紀錄，1月29日去過首爾，其餘時間都在大邱，由於她在確診前到過人多聚集的地方，令人擔心確診者恐陸續有來。韓國疾病管理本部官員稱，會審視拒絕接受病毒檢測者的政策，並可能交由警方處理有關個案。

地區個案劇增 兩急症室關閉

至於大邱市和慶尚北道以外的兩名確診者，一人是第20號病人、42歲女患者的11歲女兒，是韓國首有兒童感染。該女童在家隔離期間出現疑似徵狀，檢測後結果呈陽性，正入院隔離治療，其父母之前已先後確診。另一名患者是住在首爾市城東區的77歲韓國男子，沒外遊紀錄，也未曾接觸其他確診患者。

隨着大邱和慶尚北道地區個案激增，曾診治感染病例的慶北大學醫院和啟明大學東山醫療院等醫療機構急症室關閉。韓國接連錄得感染源頭不明的確診個案，政府官員周二警告疫情已進入社區爆發的「新局面」。

（韓聯社/路透社）

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