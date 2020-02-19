新加坡疫境派錢扶經濟 按收入計 滿21歲國民最多獲1670元

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰昨發表2020年財政預算案，表示在經濟放緩與新型冠狀病毒肺炎爆發這不確定時期，新加坡將錄得自1997年以來最大預算赤字，由今個財年佔有GDP的0.3％擴大至2021年3月的2.1％。政府推出一系列惠民措施（圖表）。包括將按年滿21歲國民的年薪，一次過派發100坡元至300坡元（558至1674港元）不等的現金，有未滿20歲子女的每名家長及年滿50歲者，可得額外100坡元津貼等。組屋住戶每家庭均一次過可獲相當於常年兩倍至2.5倍的消費稅補助券及水電費回扣。低收入國民也將得到額外幫助，應付日常開銷，他們將在「就業入息特別補助」下，得到多20%的入息，金額最少不低於100坡元。此外，貧民在今明兩年可獲100坡元雜貨券，適用於超市選購食物。

助減稅支薪 扶助旅遊航空零售業

此外，政府將撥8億坡元（約45億港元）給衛生部抗疫，40億坡元（約223億港元）援助百業，包括幫僱主支付永久居民僱員的8％工資，為期3個月，每月上限為每名僱員3600坡元（2萬港元）。政府另直接向受疫情打擊的旅遊、航空、飲食等行業提供稅務優惠、租金豁免等，又將協助受影響行業的僱主保留和培訓逾33萬名員工，等待經濟復蘇。2020年3月起，企業融資計劃的營運資金貸款將幫助中小企業資金周轉一年，最高貸款額將從30萬坡元增到60萬坡元（約335萬港元）。

錄音外泄 星部長以港領導為戒

另外，一段外泄錄音顯示，相信是新加坡貿易和工業部長陳振聲在與商會人士見面時說﹕「如果新加坡不加思索跟隨香港的腳步——由領導人戴着口罩報告疫情的更新和引起恐慌，我可向你保證，我們的醫院系統今天便會崩潰。」他提及香港近况時揶揄搶廁紙是「低能」行徑。

（海峽時報/亞洲新聞頻道/星洲日報/彭博社）