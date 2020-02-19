咫尺地球：彭博文章再思：香港是「failed state」嗎？／文：沈旭暉

「failed state」一般譯作「失敗國家」，自然令個別人士懷疑她有意推銷「港獨」。其實我們說過很多次，英文的「state」、「nation」、「country」各有不同定義，而且各自和「主權」的關聯都非必然，但在一切動輒上綱上線、不重視社會科學訓練的華文世界，自然「不會分那麼細」，才不斷庸人自擾。

在國際關係學界，「失敗國家」經常和「流氓國家」交替出現，英國戰略家Robert Cooper的分類是源頭之一。

根據Cooper分析，世上最先進的政體是「後現代國家」，他們把主權昇華到超國層次，容許普世價值凌駕主權，提倡國際合作，反對單純利益最大化的國家行為，典型例子是歐盟，還有加拿大、日本等。

然後是「傳統現代國家」，也就是現實主義主導的強權，例如中國、印度等。

政府失公信基本服務能力

至於連國家基本功能也未能提供的，就是「前現代國家」、「失敗國家」或「脆弱國家」，典型例子是索馬里；不少裙帶資本主義國家，或過度開發天然資源的政權，也在一輪虛火後落入此列，典型例子是太平洋島國瑙魯。

而在美國眼中，那些打壓人權、刻意製造區域混亂、輸出大殺傷武器的現代國家，屬於應被取締的「流氓國家」類比，例如薩達姆時代的伊拉克、卡扎菲時代的利比亞、塔利班時代的阿富汗等。這些國家之間「被聯盟」，就是所謂「邪惡軸心」。

根據上述定義，香港自然未成為教科書的「failed state」，但正如彭博那位作者所言，卻有了苗頭。就像超市搶購行為，除了作者提及或暗示的委內瑞拉、津巴布韋、前蘇聯，即使是新加坡，近日也不遑多讓，這方面並非香港獨有。但「failed state」也有非物質定義：政府的公信力、政府提供基本服務的能力、政府保護市民的能力等，要是統統失去，也是「失敗」。

在過去8個月，香港特區政府的公信力跌至歷史新低，特首民望徘徊在20%，市民普遍對「一國兩制」失去信心。這次疫情，政府堅拒對來自疫區的非本地人封關，滿意政府表現的只有10％至15%，市民對一切物資的歇斯底里，反映他們不相信政府會在政治正確和人民生命之間，作出理性選擇。

至於最被公眾詬病的警暴，令港人不斷嘗試訴諸國際援助，擔心官方武裝的過度武力已失去一切制衡。

逐步失敗化 香港5元素

由是觀之，香港逐步失敗化，卻是現實，只是以自己的特色出現。借用Cooper的四級世界觀，我理解的香港現狀，齊集了不同種類的元素，大概是這樣的：

1. 60%以上的民眾追求成為「後現代國家」，現實卻得不到民主制度的保障；

2. 香港的母體中國，屬於對主權最敏感、最講求現實主義的「傳統現代國家」，然而普通中國城市出了劣質領導還會被撤換，在香港卻不能；

3. 中國在香港的少數派代言人控制不了局面，只能依靠「7．21模式」和「群眾鬥群眾」苟延殘喘，這些極左分子被主流社會視為流氓，有了自己的平行「流氓國度」；

4. 這樣的社會，有另一個學術名詞：提出「文明衝突論」的亨廷頓教授形容為「torn state」（撕裂國度）；

5. 香港長此torn下去，集以上不同模式劣根性之大成，如短期內不能撥亂反正，就算未淪為failed state，政府也會失效，繼而民間的平行體制就會成形。現在誰能為大家提供口罩，不是很清楚麼？

沈旭暉

GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授