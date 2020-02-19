不明源頭增 韓進社區爆發「新局」

確診婦赴教會婚宴 憂成超級傳播者

最新個案是第三大城市大邱市的一名61歲女子。她2月6日早上因遇上交通意外，翌日入院留醫，2月8日發燒，2月14日診斷為肺炎，2月18日確診新型冠狀病毒肺炎。然而，她留院期間連續兩個周日參加教會崇拜，上周六又到酒店出席一場婚宴和相關的酒店自助午餐。與她同期的住院患者有33人，教會崇拜涉及數百人，婚宴午餐會場更有逾1000人，惹人擔心她可能成為「超級傳播者」。患者自去年12月沒有外遊紀錄，除了1月29日去過首爾江南區所屬公司總部，其餘時間都在大邱；與別的確診者亦似無接觸，儘管居於京畿道的一名確診者於農曆新年期間曾到過大邱兩天。

這是韓國3天內第三宗同類型病例。此前兩宗是首爾的一對老夫婦。疾病管理本部中央防疫對策本部的本部長鄭恩敬表示，出現如此既沒有外遊，亦沒有明確接觸受感染者的確診個案，顯示疾病流行進展出除了疫學貫連性，由武漢發端衍生第二、第三代感染以外的「新局面」，在促進入國檢疫、隔離接觸者等的同時，還要防備社區擴散。

韓國截至昨日有31宗個案。總統文在寅昨在國務會議指今趟疫情有比SARS、中東呼吸道綜合症（MERS）更大、更長的經濟民生衝擊影響，着令政府總動員以政策、立法等可能的各種方法應對。

（中央日報/Newsis/韓聯社）

（武漢肺炎）