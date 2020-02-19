訂發燒求醫指引 熱線諮詢激增

厚生勞動省的指引建議民眾若有發燒等不適徵狀，先要留在家中勿外出，若發燒37.5℃或以上持續4天，或感到呼吸困難和非常乏力，應向設在全國各地的「回國者•接觸者諮詢中心」尋求諮詢，中心的醫療人員會建議前往指定醫院治療。至於年老或罹患糖尿病、心臟病、呼吸系統疾病、需要洗腎、服用免疫抑制劑或抗癌藥的人，若發燒症狀持續兩天或以上，就要致電諮詢中心。

症狀持續4天應求助

鑑於感染個案愈來愈多，民眾日益不安，不少人致電衛生部門的熱線要求作病毒檢測。和歌山一名醫生上周四（13日）確診，翌日該縣的公共衛生中心熱線開放首一個小時，就接到46宗查詢，較1月底該中心平均每日接到10宗查詢大增，致電者主要詢問病毒傳播情况及如何可檢驗。和歌山政付官員說：「我們要求民眾查看資訊，並採取適當措施，不要過於憂慮。」日本上周出現首宗死亡個案後，橫濱民眾要求檢驗新型冠狀病毒者大增，市政府坦言根本沒有足夠檢測工具。

（日本時報/共同社）

（武漢肺炎）