日隔離病牀恐不足 改出院準則騰位 沒病徵確診者倘覆檢陰性 最快2.5天回家休養

和歌山現院內感染個案

和歌山縣昨再有3人確診，其中兩人與濟生會有田醫院有關，包括日前確診的外科醫生的10多歲兒子，是日本首次有20歲以下人士確診。另一人是曾入住該醫院的60多歲病人，他與已確診的另一名患者曾住在同一間病房。和歌山縣知事仁坂吉伸承認，這名患者極有可能是院內感染，目前與該醫院相關的個案已增至10宗。另一名新確診者則曾於本月13至15日，以災害派遣醫療隊成員身分到「鑽石公主」號協助檢疫。

東京都亦有3宗新病例，包括早前確診的牧田綜合醫院蒲田分院醫生的20多歲兒子，該醫生曾與出席過屋形船新年會的護士用餐。另外兩宗新個案屬重症，患者分別是80多歲老翁及50多歲的公司職員。愛知縣一名60多歲男子及橫濱市一名的士司機今亦確診感染。日本國內確診個案昨增至74宗，且「鑽石公主」號的感染人數亦持續上升，有專家憂慮隔離設施不足將成日本抗疫的難題之一。

日本按感染率及嚴重性等因素將傳染病分為5類（圖），其中以第一類最強，包括伊波拉病毒等，SARS及MERS等屬第二類，當局為這兩類傳染病設置了指定隔離設施。根據厚生勞動省截至去年4月的數字，日本全國有400多間醫療機構設有第二類傳染病或以上專用的隔離病房，共有1871個牀位。東京齒科大學市川綜合醫院呼吸系統內科教授寺嶋毅接受富士新聞網訪問指出，若輕症患者亦獲安排入住隔離病房，按現時感染者增加的速度來看，病牀或會於一至兩周內變得不足。政府周日與專家開會後，宣布會將全國約1600張新型流感病牀用於對抗今次疫情，亦有可能使用一般的單人病房。

參照豬流感 輕症者或毋須入院

《每日新聞》分析指出，迄今當局的應對新型冠狀病毒疫情策略與2009年爆發H1N1豬流感時的方針相似。那次疫潮日本的累計感染人數估計達2100萬人，有約1.8萬人入院，203人死亡，死亡率在各國中較低。疫情在當年夏季擴大後，到6月中旬當局一律要求全國症狀輕微患者留在家中休養，至7月下旬只要求發生集體感染時向政府通報。

日本原規定無病徵的武漢肺炎確診者須留院12.5天作隔離。厚生勞動省昨宣布的新措施將改為患者入院後每48小時做一次病毒檢測，若結果為陰性，則須在12小時後再重複檢查，結果相同即可出院。當局解釋無病徵者傳染他人的風險較低，考慮到往後感染者有可能持續增加，須確保有必要的病牀數目。分析相信，若疫情加劇，當局亦可能同樣改為要求症狀輕微者留家及不再逐一檢測等，以免醫療系統崩潰。

專家：疫情擴散下減少死亡為先

世衛前西太平洋區域主任尾見茂指出，新型冠狀病毒肺炎存在無症狀患者等不確定因素，猜測疫情何時結束並無意義，在疫情可能擴大下，日本社會要有將減少死亡人數作為抗疫優先要務的準備，讓輕症者留家並由醫療機構跟進，以及讓企業安排僱員在家工作等。

（NHK/FNN/日經新聞/每日新聞）

（武漢肺炎）