彭博燒錢競選難買人心 年輕選民批評與特朗普類同

網媒稱擬伙拍希拉里出選

還未正式加入戰團的彭博（Michael Bloomberg），近日成為不少傳媒焦點；右翼傳媒Drudge Report上周六聲稱，彭博正考慮邀請前民主黨總統參選人希拉里當副手，引起議論紛紛。彭博團隊只表示目前聚焦初選及辯論，而不是副手人選。

彭博目前是福布斯全球排名第9富豪，身家估計555億美元（約4329億港元）。他截至現時便合共花掉逾4.17億美元（約32.5億港元），而且悉數由他自掏腰包。相較之下，特朗普2016年大選才花掉3.25億美元，其中只五分之之一屬他私人。據聯邦選舉法，參選人自掏荷包並無上限。彭博紐約總部400人以外，在全國設了逾150個競選辦事處，共有2000名職員。團隊單在電子傳媒和網上廣告就用了近3.86億美元（約30億港元）。彭博競選團隊更花錢邀請社交網絡名人分享彭博的「模因」（meme），從網上截圖可見，彭博故意以笨拙的言辭邀請網紅推銷他怎樣「酷」，以提升他在年輕人的受歡迎度。Facebook上周立即改政策，杜絕漏洞賣政治廣告。

30億打網戰 聘網紅貼Meme

民主黨政治策略師沃爾夫森（Howard Wolfson）日前告訴同僚，內部追蹤數據顯示彭博會在即將的「超級星期二」選舉中稍稍領先。行政管理學專家瑟伯（James A. Thurber）指出，高薪厚祿能讓遲出選的彭博羅致優秀人才，使各方面火速到位，可是自資選舉也使人難以摸清他實際有多受歡迎。

彭博贊成遏止全球暖化、槍管、維護墮胎權和性小眾權益，不過反對徵收富人稅，所以當路線類近、被視為黨內建制勢力的拜登在首兩場初選滯後，彭博便被部分輿論視為能打敗特朗普的溫和派候選人。惟他多年來在共和、民主兩黨之間搖擺，與華爾街有深厚淵源，最近還被重提性騷擾、性別歧視往事，例如他曾叫申放產假的懷孕職員墮胎等。黑人選民則表明對彭博擔任紐約市長時推行有損少數族裔憲法權利的「截停盤查政策」感到擔憂。如何吸引年輕人、婦女、少數族裔這些民主黨票源，仍是彭博一大難題。

年輕選民不滿「以本傷人」

進步派參選人桑德斯上周六指，彭博就算花盡所有財富，也不能激發足以擊敗特朗普的選民熱情和投票率。一些選民不滿彭博有以本傷人之嫌。一名20歲大學生說：「我可以為拜登辯護，彭博？不了。他是特朗普，更為富才幹罷了。」另一19歲青年說：「我不能支持任何利用個人財富支持選舉的人。」

（綜合報道）

（美國大選）