日本內望：左右為難：日本如何面對新冠肺炎危機？ ／文：張望

初期危機處理不算慢

和過去的政府對比，安倍在危機初期的反應不算慢。自2013年以來，在安倍的推動下，日本建立了相對權力集中的決策體系，首相官邸比過去發揮了更為快速決斷的司令部功能。1月28日，日本就基於《感染症法》和《檢疫法》，將新冠病毒列為「指定感染症」。1月29日，日本連續3天派出包機趕赴武漢撤僑，同時自2月1日起在各大關口啟動防疫措施，禁止入境申請前14天之內有湖北逗留史的外國人入境。

同時，日本全國各地更熱情地向中國運送援助，捐贈防護服、防護眼罩和口罩，令中國社會大為感動。例如，伊藤洋華堂等日資企業紛紛向中國捐贈大量醫療物資。東京都和大分市更宣布把防災倉庫儲備的防疫服和口罩捐給中國，體現了日本的國際人道主義精神。

顧及中國感受的防疫政治

不過，和美國相比，日本在2月初並沒有完全拒絕來自中國的遊客和航班。估計安倍政府有兩層考慮：

一是日本的製造業和旅遊業極為依靠中國，不能貿然全面切斷和中國的聯繫。根據統計，2019年農曆新年期間中國遊客佔訪日觀光客之首位，達到959萬人，消費額高達1兆多日圓，是日本觀光業的一大重要收入。此外，日本國內不少產業（如日產汽車）都依賴中國。此次危機，已經令產業供應鏈出現停滯。據說，秋葉原的難電腦修理商都因中國工廠停工而缺乏零件，無法給日本客戶及時修理電腦，可見日中相互依存關係之密切。

二是自民黨政府內部需要顧及習近平4月訪日的氛圍。2月初，日本媒體曾一度傳出習的訪日恐因肺炎危機而暫緩。然而，據日本共同社2月16日的報道，日本外長茂木敏充和中國外長王毅在慕尼黑會面確認計劃不變。中央政治局委員楊潔篪也會在2月28日赴日就習近平訪日行程和日方協調，證明習可能將依原定計劃如常訪日。

需強化隨機應變能力

2月9日晚，日本NHK電視台緊急播放紀錄片探討新冠肺炎危機。有日本專家強調，他們過去曾經到訪過武漢的醫院，感覺和日本的醫療水平相若。本次武漢方面處理出現混亂，主要是由於本次病毒在無病徵的情况下也能傳染，令追蹤病毒傳播途徑極為困難，導致醫護人員在危機初期疲於奔命。有專家認為，日本應該從中國的抗疫中吸收經驗，而非一味指摘中國。然而，過去一周，日本國內感染人數不斷上升，不少個案和「鑽石公主」號郵輪並無關係，令輿論開始質疑政府初期的堵截不夠徹底。此外，日本市面的口罩已幾乎全部售空，也令人擔心一旦傳染爆發日本將處於毫無防備的狀態。

在這樣的背景下，日本各地於2月16日依然如期舉行馬拉松大賽，其警覺性之缺乏令人吃驚。英國記者Richard Lloyd Parry曾在其著作The Ghosts of the Tsunami分析2011年3．11核災時的一個案例：一群小學生因死板地服從校方應急手冊而在位於海邊的操場集合避難，導致全員被襲來的海嘯淹沒。該書指出，日本人堅忍和服從集體的民族性，在承平時期或者是可圈可點的優點，但在災難來臨時，過度的自我約束和缺乏獨立思考，恐怕是極為致命的弱點。

如今，在來勢洶洶的新冠肺炎面前，日本社會亦需要盡快擺脫和平時代的散漫思維，料疫從嚴，果斷應對！

張望（日本早稻田大學國際教養學部副教授）