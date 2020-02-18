中國製中國用 美醫院陷口罩荒

《日經亞太評論》昨（17日）引述知情人士報道，紐約市西奈山醫療系統（Mount Sinai Health System）的員工上周收到電郵，被告知外科用口罩將只提供給深切治療部、預防感染及急症部門。馬里蘭州有兒科醫生亦表示，任職的醫院目前無法取得更多口罩。

得州醫療用品供應商Prestige Ameritech創辦人鮑恩（Mike Bowen）稱，過往已多次提醒政客及醫院高層口罩可能斷貨，但沒有人理會，「現在證明我是對的」。

據美國衛生部數據，美國九成個人防護設備是海外製造，中國是最大供應商。自新型冠狀病毒肺炎爆發後，中國政府已下令當地工廠生產供國內優先使用的醫療防護用品。在歐美及亞洲均設有廠房的口罩生產商Medicom總裁魯賓（Ronald Rueben）說：「目前我們所有在中國生產的產品都在當地出售。」這意味現時「中國製造」都變成「中國使用」。

九成防護裝備海外製

美國現正處於流感高峰期，《日經》詢問美國50個州的衛生部門，獲32個州回答，加州、紐約州、伊利諾伊州等17個州表示，注意到口罩短缺的可能，並採取緊急措施應對。紐約州稱，當局已將緊急儲備供應給當地有需要的醫院。

（日經亞太評論）

（武漢肺炎）