日本未明感染增 專家料疫情惡化

神奈川縣政府昨公布，相模原中央醫院一名40多歲女護士確診感染，她曾在本月1至6日照顧上周四（13日）因新冠狀病毒肺炎死亡的80多歲老婦，後於上周五（14日）發燒。該名老婦的70多歲女婿曾出席屋形船宴會，早前亦已確診。而老婦生前曾在縣內3家醫療機構求醫，過程中與61人接觸過，其中43人已完成病毒檢測，暫只有該名女護士染病。

15相關者確診 屋形船恐成擴散點

都政府周日稱，相信疫情已從屋形船宴會為中心擴散，將着手向約200名相關人士展開檢疫工作。舉辦宴會的組織負責人向日本放送協會（NHK）稱，宴會全程約2.5小時，共設有12席，在狹窄的船艙內兩行並列，每席約有6人，環境相當擠迫，且因寒冷及有風雨，船上大多數窗戶都關上，通風欠佳。屋形船職員當時頻繁往來送餐，賓客則共用一支米高峰唱卡拉OK及跳舞，此後最少9名出席的司機、組織成員、家屬陸續確診，甚至懷疑出現第三代感染。

屋形船亦有兩名職員確診，當中一名70多歲、負責送餐的職員曾接待來自中國湖北的旅行團，不過屋形船公司稱，曾向旅行團負責人查詢，被告知該團旅客並無人染病，因此無法確認病源，對被視為傳播病毒源頭感困擾，希望政府執行更徹底的邊境防疫措施。

日本新型冠狀病毒對策專家組組長、日本國立感染症研究所所長脇田隆宇周日指出，日本出現多宗無法確認感染途徑的個案，相信目前仍處於疫情爆發的早期階段，可預期將會進一步發展。他呼籲全民協助抗疫，包括鼓勵遙距工作或分散上班時段，避免不必要集體活動。受疫情影響，原定下周日（23日）於皇宮舉行的天皇生日民眾朝賀儀式將取消。

載記者訪相府內閣 司機確診

和歌山政府昨公布再多4人確診，其中3人為早前有醫生確診的濟生會有田醫院入院病人的家屬，另一人不曾前往該院。日本截至昨日有65人確診。《朝日新聞》上周末展開全國電話民調，對政府應對武漢肺炎疫情表現感不滿意者約50%，滿意者約34%。

另外，日本讀賣新聞報道，共同社周一向專門採訪首相府及內閣會議的各傳媒記者稱，周日新增的一名確診者60多歲司機1月底至2月初的4天期間，曾負責接載共同社的記者採訪。曾坐該司機車的10名共同社記者，周一起留家觀察，暫未出現發燒徵狀。

（綜合報道）

（武漢肺炎）