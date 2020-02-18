犧牲私隱 韓全面公開確診者行蹤 14天動向鉅細無遺披露 有患者被標籤感憂慮

結合手機定位交通卡紀錄追蹤

韓國把新型冠狀病毒歸入「一級傳染病」，幾乎從一開始便着緊於追蹤病毒源頭，藉着患者義務提供的資料、出入境紀錄、信用卡紀錄、閉路電視畫面等，確認患者的移動路線，並由疾病管理本部每天在簡布會和官方網頁上，公布確診者的居住範圍、年齡姓別，及其確診前14天的每天主要活動。例如藉閉路電視確定，第5號確診者於1月26日中午11時50分至下午1時37分之間，搭地鐵去首爾一間按摩店和光顧了便利店、兩間超市等。

該國5年前出現導致186人受感染、38人喪命的中東呼吸綜合症（MERS）大規模感染，因而修訂了《傳染病控制和預防法》，賦予公共衛生部門取得受感染或危險者資訊的權力。保健福祉部能提供患者行蹤資訊，醫生亦可從數據庫查核患者曾否外遊或往訪其他醫務機關。

專家質疑效用 「無科學公益根據」

採用數碼技術能提升隔離檢疫效益，但事涉侵犯私隱爭議外，有專家質疑如此詳細公開的效用。首爾大學預防醫學教授金潤認為，某些地方行政機關以「居民知情權」為由，把確診者出沒過的場所巨細無遺的公開「並不合理，亦無科學性或公益性的根據」。世衛西太平洋地區協調COVID-19應對小組官員馬哈茂德（Abdi Mahamud）表示，運用大數據有助早期偵測及應對病情爆發，可是詮釋資訊需要審慎。澳洲昆士蘭大學公共衛生專家西爾維（Linda Selvey）指出世人對武漢肺炎的傳播認知匱乏，發布個案資料時須加考慮。

韓國有出院患者表示，政府公開他的活動資料，顯示他從武漢旅行回國後在首爾的行蹤，使他備受非議；在確定他傳染給了與之共膳的男子，該男再傳染了其妻兒、朋友，又令他被冠上「超級帶病毒者」之名。他接受隔離期間，看到指摘批判他的輿論、網上新聞報道下的留言，平添不安、不快和焦慮。

韓國確診者迄昨日總達30人，其中10人已出院。不過最新的兩名確診夫婦感染源頭不明，引起社區爆發關注。中央事故處理本部昨宣布，在調查確診者及其接觸者外，還將加強調查社區，包括調查那些原因不明肺炎的住院患者。

（華爾街日報/MBC／中央日報）

（武漢肺炎）