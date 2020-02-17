印大學女生投訴被迫「除褲驗月經」

投訴者指校方逼她們淡化事件，稱擔心受清算報復。女子學院所屬的卡奇大學校長多拉基厄（Darshana Dholakia）稱，校方已成立小組調查事件。她指事件純屬宿舍事務，與大學或院方無關，並強調所有事情都獲女生同意。

卡奇縣普杰市（Bhuj）的斯里薩哈亞南德（Shree Sahajanand）女子學院一群學生上周四（13日）在校內抗議，指2月11日校方在上課期間着令68名寄宿的女生到廁所，要求她們自行脫下內褲，供女教師檢查是否來經。投訴者促請對羞辱她們的校職員採取行動。

宿舍規定行經不得接近同學

事件起因是由於宿舍舍監向校長舉報，指有女生違反了行經期間的規則，包括來經期間不得進入寺廟和廚房，不得碰觸其他同學，用餐時要遠離別人而坐，在課室坐最後一排等。

校方近期在宿舍外花園發現衛生巾，懷疑宿生從洗衣房扔出。2月10日，舍監便告訴校長懷疑有女生違規。翌日，舍監、校長強迫她們脫內褲檢驗，有女生不堪受辱哭起來，有教師挺身保護學生，但遭女校長當眾羞辱，以工作要脅迫使噤聲。

該校由一個富裕保守的印度教團體開辦，為女孩提供學位、碩士課程。

（印度報/印度時報/BBC）