法政客性愛片發布者被捕 俄裔流亡藝術家：揭政客偽善

馬克龍親信陷醜聞 退選市長

42歲的格里沃被指向一名年輕女子傳送親密短訊，和兩段無顯示樣貌男子自瀆的短片。短片上周三（12日）被上載至鮮為人知的網站和在政界中人私下流傳，馬克龍所屬政黨「共和前進黨」（LREM）國會議員孫—福爾熱（Joachim Son-Forget）上周四（13日）在Twitter貼出網站連結與信息截圖，稱希望格里沃出面澄清，令該段短片瘋傳。格里沃在上周五宣布為保護家人而退選，但無言及影片真偽。

法政界撐政客 反對低俗「美國化」

涉上載影片的帕夫連斯基因去年除夕涉及持械打鬥案於上周六被捕，拘捕與性短片無關。檢察部門周日公布，帕夫連斯基的女友上周六因侵犯私隱及未經同意發布性影像被捕，懷疑她是格里沃傳送信息的對象，又透露格里沃已入稟投訴私隱受侵犯。

35歲的帕夫連斯基是一名異見行為藝術家，2017年赴法國尋求庇護。他稱上載影片旨在揭破常談及家庭價值的格里沃的「偽善」，又警告將上載更多政客的色情材料。

法國政界不分左右均支持格里沃。競逐連任的巴黎市長伊達爾戈稱應當尊重他人的私生活。極左領袖梅朗雄斥公開影片的做法「齷齪」，而極右領袖馬林勒龐則主張格里沃不應退選。法國傳媒亦稱應避免干涉公眾人物的私生活，令政壇「美國化」變得低俗

法國法例規定，在未得同意下公布涉及他人的色情影像，實行所謂「色情報復」可判囚最多兩年及罰款6萬歐元（約50.5萬港元）。

（法新社/巴黎人報/BBC）