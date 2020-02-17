島國薩摩亞防疫 拒國民入境捱轟

該8名國民原打算2月8日從印度搭飛機回國，途經新加坡，但薩摩亞在他們起飛前一天將新加坡列入高危國家或地區名單，禁止14日去過新加坡的人士入境。未能入境的包括5名到印度治病的國民，他們被送回最後出發的地點、斐濟城市楠迪（Nadi）。另外11名外國人同樣因曾到中國內地或其他高危地區而被薩摩亞拒絕入境，亦正於楠迪的酒店隔離。

美國拉特格斯法學院（Rutgers Law School）的跨國界法中心總監孔泰斯（Jorge Contesse）指拒絕國民返國或有違國際人權法，因為回到自己的國家是人權，國家不可任意剝奪此權利。他指有關權利受《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）保護，而薩摩亞是締約國之一。

專家：違國際法人權法

斐濟報章Fiji Sun亦在社論譴責薩摩亞的做法在道德上有錯。薩摩亞政府早期應對措施亦受批評，政府表示不會撤走在武漢的薩摩亞學生，最終有4名薩摩亞學生由新西蘭接走和在當地隔離。一名學生家長在社交網站指摘政府，稱薩摩亞可能是唯一離棄國民和讓國民到別處隔離的國家。

（衛報）

（武漢肺炎）