東京增5確診 部分源自屋形船宴會

曾搬確診者 「鑽石公主」消防員確診

愛知縣亦有一名60多歲男子確診，他與早前確診的名古屋夫婦中的妻子相識，兩人曾有接觸。和歌山則未有新增個案，但此前確診的外科醫生複檢呈陰性，已可出院。

一名曾運送「鑽石公主」號郵輪確診患者的消防員上周六證實染病。橫濱市政府稱，該名消防員上周一（10日）下午3時20分至4時左右，與同僚合力從郵輪上將一名確診患者搬送至救護車送院。同日晚上11時，該名消防員在消防局內發現自己發燒至38度，但約20分鐘後因人手不足再出動搬送其他普通病患。翌日該消防員已退燒，至上周五（14日）到醫療機構檢查後確診。

市政府稱，該名消防員搬送確診患者時有穿上防護衣、戴眼罩及口罩。厚生省稱，該消防員在接觸患者數小時內便發燒，估計搬送時感染的可能不大，正調查感染途徑。

安倍民望挫 八成受訪者憂損經濟

鑑於各地接連出現感染路徑未明的個案，日本政府昨首次舉行專家會議，評估情况。國立感染症研究所所長脇田隆字稱，由於無病徵及潛伏期患者感染他人個案，阻止感染有難度。日本政府在今次疫情的應對備受質疑。共同社本月15及16日的民調顯示，安倍內閣支持率為41.0%，較1月時下跌8.3個百分點。關於疫情擴大對日本經濟的影響，表示擔憂者合計達82.5%。

（NHK/共同社）

（武漢肺炎）