東京增5確診 部分源自屋形船宴會

【明報專訊】日本東京都政府昨宣布，東京再有5名新確診者，部分與早前造成都內多名的士司機受感染的屋形船新年慶祝會有關，可能因屋形船空間較封閉而令病毒易於擴散。其中一名有分出席宴會的的士司機親屬染病，東京大田區牧田綜合醫院蒲田分院一名女護士亦因出席該宴會而受感染。同院一名男醫生亦確診，他曾與女護士等人外出用膳。另外，一名在都內居住的男白領，以及一名居於埼玉縣、曾在都內求醫的六旬司機亦染病。
曾搬確診者 「鑽石公主」消防員確診
愛知縣亦有一名60多歲男子確診，他與早前確診的名古屋夫婦中的妻子相識，兩人曾有接觸。和歌山則未有新增個案，但此前確診的外科醫生複檢呈陰性，已可出院。
一名曾運送「鑽石公主」號郵輪確診患者的消防員上周六證實染病。橫濱市政府稱，該名消防員上周一（10日）下午3時20分至4時左右，與同僚合力從郵輪上將一名確診患者搬送至救護車送院。同日晚上11時，該名消防員在消防局內發現自己發燒至38度，但約20分鐘後因人手不足再出動搬送其他普通病患。翌日該消防員已退燒，至上周五（14日）到醫療機構檢查後確診。
市政府稱，該名消防員搬送確診患者時有穿上防護衣、戴眼罩及口罩。厚生省稱，該消防員在接觸患者數小時內便發燒，估計搬送時感染的可能不大，正調查感染途徑。
安倍民望挫 八成受訪者憂損經濟
鑑於各地接連出現感染路徑未明的個案，日本政府昨首次舉行專家會議，評估情况。國立感染症研究所所長脇田隆字稱，由於無病徵及潛伏期患者感染他人個案，阻止感染有難度。日本政府在今次疫情的應對備受質疑。共同社本月15及16日的民調顯示，安倍內閣支持率為41.0%，較1月時下跌8.3個百分點。關於疫情擴大對日本經濟的影響，表示擔憂者合計達82.5%。