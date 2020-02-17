過於依賴自願捐款 議程易受金主左右

蓋茨基金為最大非國家捐款者

目前世衛接納的自願捐款大多數都有指定用途，變相令美國及蓋茨基金會等最主要的捐款者有能力左右其衛生議程。以蓋茨基金會為例，該組織向來是世衛最大的非國家捐款者，其重點項目之一包括消弭仍維持「國際公共衛生緊急事件」狀態、俗稱「小兒麻痺症」的脊髓灰質炎。根據世衛2018至2019年度的財政報告，「消弭全球脊髓灰質炎倡議」是獲批最多預算的項目，達9億美元（約70.2億港元），其中接近全數來自指定用途的自願捐款，而蓋茨基金會佔27%，是該項目的最大捐款者。

專家籲改革 增成員國會費

美國喬治城大學公共衛生法律教授戈斯坦認為，有需要提升成員國繳交會費的比例，為世衛提供充足資金，減低富國或企業過度的經濟影響。然而，各國迄今對增加會費的提案仍有所抗拒。

美國是世衛最大的捐款者，不過，特朗普政府近日制定2021年財政預算案時，提出將全球衛生撥款減30億美元（約234億港元），其中對世衛的捐款將大減一半，在兩黨均引起爭議。世衛總幹事譚德塞去年12月接受《科學》期刊訪問時，亦坦然承認世衛依賴主要捐款者的風險：「若其中一個主要捐款者拒絕繼續提供資金，世衛或遭受嚴重衝擊，就像依賴石油的國家般。」他續指世衛已制定投資計劃吸引新捐款者，而自願捐款亦有輕微增長。

（武漢肺炎）