美司法部長促停干預 特朗普：總統有權

特朗普近日多次為親信斯通（Roger Stone）的案件抱不平，引起巴爾反駁稱其言論令他難履行職務。特朗普上周五（14日）在Twitter發文，引述巴爾說「總統從未要求我在刑事案做任何事」，然後他稱：「這不代表我作為總統沒有法律權利這樣做，只是我至今選擇不這樣做！」

不起訴特朗普抨擊對象

數小時後，司法部通知麥凱貝（Andrew McCabe）的律師，稱不會對他作出起訴，結束將近兩年的刑事調查。麥凱貝被指涉嫌向傳媒泄露有關克林頓基金會的調查信息，並就此事向司法部總監察長作虛假陳述。他有份授權「通俄門」調查，一直是特朗普的抨擊對象，特朗普此前亦曾呼籲當局調查他。《華盛頓郵報》引述消息人士報道，司法部作出今次決定前未有知會特朗普，令後者感沮喪。

不過，《紐約時報》引述消息人士報道，巴爾本月初已安排外部律師團隊重新審視數宗涉及國家安全議題的案件，其中弗林（Michael Flynn）的案件最受政治爭議。律師團隊成員包括在2017年獲特朗普任命為密蘇里州聖路易市檢察官的詹森（Jeff Jensen），以及副司法部長羅森（Jeffrey Rosen）的幕僚等，其中詹森將負責監督弗林的案件。此舉被視為極不尋常的舉動，或引起更多人質疑司法部趨向政治化。

重新審視涉通俄門弗林案 擬助改緩刑

弗林是「通俄門」調查中最早認罪的特朗普政府官員之一，曾承認在與俄羅斯駐美大使接觸一事向聯邦調查局（FBI）作假證供，但上月提出撤回認罪協議。全國廣播公司（NBC）上周三曾報道，司法部官員涉干預該案件，希望協助將弗林的量刑建議從6個月監禁改為緩刑。

（華盛頓郵報/紐約時報/NBC）