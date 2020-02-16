反政府專頁 星列假新聞網 勒令網頁須告示讀者「有報假料前科」

被指報道不實疫情內容

涉事的專頁是由身處澳洲的32歲新加坡人陳智祥（Alex Tan Zhi Xian）主理的「國家時報評論」（States Times Review）facebook專頁，該網站之前已被當局指控發放假消息。星洲政府指它最近發表有關新加坡新型冠狀病毒肺炎疫情的不實內容，並且拒絕衛生部長提出的修正要求，所以新加坡通訊及新聞部長易華仁昨決定，把該網定為「散播假資訊的網絡消息來源」（Declared Online Location），從今天（16日）開始生效。評定「散播假資訊的網絡消息來源」，旨在提醒瀏覽人士謹慎提防，額外核實內容。不過民權社運人士與科網界擔心，這樣會扼殺言論自由。

通訊及新聞部（MCI）的聲明說，「國家時報評論」facebook頁面也連結到陳智祥其他運營的網站，「這些網站憑發放這些虛假資訊損害新加坡人和我們的社會以牟取金錢利益」。當局下令，該專頁必須附上告示，警告網民該網頁有「傳播虛假信息前科」，並且停止展示收費內容。假如陳智祥不履行警告，最高懲罰是罰款4萬新加坡元（逾22萬港元）及監禁3年。政府也能直接指示互聯網供應商，封鎖該頁面，令新加坡人無法瀏覽。

如不履行可罰22萬囚3年

新加坡去年10月推出俗稱「假新聞」的《防止網上虛假資訊和網絡操縱法案》（POFMA），此後多次命令互聯網平台在失實貼文旁列出警告語句。「國家時報評論」去年11月已因指稱警方以「揑造假新聞」的罪名拘捕評論執政人民行動黨（PAP）候選人的人士，而遭政府指摘散播假消息。今年1、2月間，其網文又指稱新加坡政府追蹤不到新型肺炎感染源頭和新加坡出現外科口罩短缺；遭衛生部駁斥「完全失實」。

（法新社/海峽時報/亞洲新聞頻道）