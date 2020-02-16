再多67人中招 「密閉空間易爆發」

按程序，「鑽石公主」號郵輪檢疫為期14天，直至下周三（19日）。除了跟確診者同室或有病徵者獲轉送陸上檢測，餘人皆須逗留在郵輪的客艙。公共衛生專家指出，船上檢疫無助於遏止病毒傳播。病毒通過飛沫或受污染表面傳播，在像郵輪的封閉空間的傳播尤其高危；而郵輪旅客逗留船上的時間又長過飛機、火車等，衍生更大接觸病毒機率。

沒分組隔離 或經通風系統傳播

此外，「鑽石公主」號沒有把旅客劃分出更細的群組作分開隔離，船上既幾無受過防疫訓練的專業人士，也沒有檢疫設施。倘若客房互有通風系統連接，病毒有可能透過通風系統散播到其他客房，感染更多人。檢測病毒的配備亦不足，約一星期才測檢440人。

再者，長困船上受檢疫的焦慮緊張，也影響人的免疫系統，使乘客更難抵抗病毒。那些要擠在一起作息飲食的船員尤感擔心。有船員透露，他們這些職員的檢疫待遇差過乘客，並在陸續患病。

約翰霍普金斯傳染病專家阿達利亞（Amesh Adalja）說：「我從一開始就認為這是一個壞決定。檢疫使人痛苦又不人道，在海上製造了一場可怕的演出。」

（實况科學/紐約郵報/時代/Politico）

（武漢肺炎）