美亞裔少年被打入院 專家憂「偏見襲擊」加劇

加州亞卡谷的35歲美籍華人劇作家Monica Sun表示，其室友的母親叫她的室友避開中國人和吃中國菜。30歲姓梁的女攝影師在洛杉磯郵局寄口罩給香港家人，有個男人即對她大叫「唏，冠狀（corona）」。在聖費爾南多谷，一名16歲亞裔少年遭同學指摘身存新型冠狀病毒，上周四（13日）在就讀的初中被打至送入急救症留醫。洛杉磯人際關係委員會總監托馬（Robin Toma）擔心，隨着未來數周病毒可能在美國社區擴散，類似的偏見襲擊或會變本加厲。

假冒世衛籲勿光顧亞裔店舖

加州洛杉磯卡森一帶，出現假冒世界衛生組織名義，呼籲民眾不要光顧亞裔人士開設的店舖，得州休斯頓有唐人街爆發疫情的網上謠言。洛杉磯的亞太政策規劃委員會（A3PCON）主席庫爾卡尼（Manjusha Kulkarni）稱「商舖食肆的客流急劇銳減」，她認為有區分真假資訊的迫切需要。她指出雖然社區領袖強調中國境外人士感染病毒的風險不及冬季流感的威脅，可是人們上街戴口罩，倒助長了關乎新型冠狀病毒的歇斯底里與種族主義。

洛杉磯縣監事索利斯（Hilda Solis）也認為是病毒傳播的憂慮，引發刻薄言論與對亞裔尤其是戴口罩者的疑慮。

洛杉磯縣官員敦促大眾抗衡反亞裔成見、恐慌與不實資訊，並舉報排外襲擊。有華裔血統的華盛頓州公共衛生專家李－福爾默（Meredith Li-Vollmer）說：「病毒不會區分種族，我們也不該。」

（路透社/英國廣播公司/華盛頓郵報/哥倫比亞廣播公司）

（武漢肺炎）