日本增12個案 醫院、宴會爆疫情

醫院5確診者近期沒訪中國

和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院日前有外科醫生及一名曾留院的病人確診後，昨日再出現3宗病例，患者包括該外科醫生的同事及其妻子，以及一名入院的60多歲男病人。和歌山縣知事仁坂吉伸指出，確診的5人近期都沒有到過中國，承認有可能出現院內感染，國立感染症研究所已派員到醫院調查。

與確診的士司機相關7人染病

東京都亦新增8宗確診個案，其中7人與日前確診的70多歲的士司機上月18日出席的屋形船新年慶祝會有關，包括6名出席宴會的的士司機及其同住者，以及一名屋形船工作人員，目前尚有60多名密切接觸者等待進行病毒檢測。

都內另有一名40多歲男性確診，他最近兩周未到過湖北省，本月5日開始發燒，但在10日曾乘搭新幹線到愛知縣出差，他稱自己出現症狀前「有可能接觸過中國人」。

愛知縣一名60多歲男子日前從夏威夷旅遊回國後確診，與他同行的妻子昨日亦證實感染新型冠狀病毒。夏威夷衛生官員推測，該男子有可能在前往夏威夷前或途中受感染，當局正追蹤曾與他密切接觸的人士。

日刪安倍邀華客到訪賀辭

另外，日本駐華大使館的官網上月24日曾刊登首相安倍晉三的春節賀辭，提到邀請中國民眾在春節及東京奧運期間訪日，惹來爭議。據指賀辭是在疫情爆發前寫好，並按原定計劃上傳到網上。外務省在一周後刪除賀辭，並為此致歉。

（讀賣新聞/路透社/共同社）

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