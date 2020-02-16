美包機今接國民 台灣澳洲商討跟隨

有不適症狀不能登機

現時郵輪上約有380名美國國民及其家屬。美國大使館昨日在寫給船上美國人的電郵中表示，包機周日傍晚會抵達日本，接走想回國的民眾，「我們知道這是一次壓力很大的經歷，我們將竭力提供所有支持，並希望你們安全和迅速地與美國的家人和朋友團聚」。電郵指出，當局會進行篩檢，若發現不適症狀將不能登機，會留在日本接受治療，其餘人會乘坐特別安排的巴士直接到機場。現時至少有40名美國人確診並已下船治療。

載着國民的包機將先降落在加州特拉維斯空軍基地，部分人會被轉送到得州拉克蘭空軍基地。美國大使館表示，由於這些人從「高風險」地區回國，他們抵美後要接受兩周的隔離，但會與早前從武漢乘包機回國者分開隔離。大使館稱，選擇不乘搭包機的民眾，會有一段時間不能回國。

回國後空軍基地隔離

美國共和黨眾議員羅伊（Phil Roe）為首的9名眾議員日前去信特朗普政府，要求盡快撤走「鑽石公主」號上的國民。羅伊表示，其醫生朋友霍普蘭（Arnold Hopland）在船上，對方形容船上的醫療情况不斷惡化，並稱船員欠缺醫學訓練，亦沒有能力執行重要的隔離措施，整艘船「有如病毒的培養皿」。

除了美國，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，已跟日本當局商討用包機接走船上的台灣人，日方「展現出負責任的態度」。「鑽石公主」號上現有20名台灣旅客、2名台灣船員，有兩人已確診並下船治療。《悉尼先驅晨報》報道，澳洲政府已開始計劃撤走該郵輪上逾200名國民，昨派出一名傳染病專家前往日本，評估撤走國民的情况。

美用流感監測系統篩檢病人

為防疫情在社區爆發，美國疾控中心昨表示，將利用現有的季節性流感監測系統，在洛杉磯、三藩市、西雅圖、芝加哥及紐約5個大城市，展開篩檢有流感症狀的病人是否感染新型冠裝病毒。這5個城市的實驗室一向用來追蹤季節性流感，現時病人若出現類似流感的呼吸道系統症狀，但流感檢驗呈陰性，將接受新型冠狀病毒檢驗。疾控中心計劃在未來幾周將這個社區流感監測措拖擴展到更多城市，形成全國監測網。

（路透社/紐約時報/悉尼先驅晨報）

（武漢肺炎）