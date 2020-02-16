港安排免費包機接「鑽石公主」號港人 日期待定 抵港後須入檢疫中心14天

保安局發言人昨晚深夜表示，政府正安排包機，免費接載在「鑽石公主」號上接受檢疫的香港居民，在獲准離船登岸後盡快返港，有待日本當局確定具體安排，特區政府會盡快通知受影響香港居民具體的返港日期和安排。考慮到相關的公共衞生風險，有關人士在抵港後會安排入住檢疫中心接受14天檢疫。入境事務處人員正陸續以短訊通知船上所有香港居民上述的安排。

根據郵輪公司的資料，船上約有330名香港居民，包括260名特區護照持有人，另外約70名持外國護照的香港居民，其中11人確診。民主黨立法會議員黃碧雲昨日在facebook稱，船上港人最想得到的是政府盡快安派包機接載他們回港，指美國已準備接走船上美國人，認為香港政府要加快速度。民建聯立法會議員鄭泳舜稱，對特區政府仍未交代是否作出包機安排及後續工作，感到「極度失望」，重申盡快安排包機接載港客返港最為重要。

人多空間小 港婦憂染病不敢放風

隨着停在日本橫濱的「鑽石公主」號確診個案持續大幅增加，不安情緒昨日瀰漫船上。72歲的張太是在船上隔離的港人之一，她昨（15日）向本報表示，有住在其他房間的朋友出現肺炎症狀被送院，對此感到非常憂慮。當局建議到甲板「放風」的乘客應保持至少1至2米距離，但她坦言活動空間有限，並非所有乘客都有遵從這項規矩。

張太及其78歲的丈夫住在沒有窗戶的內艙房，可獲安排到甲板「放風」。她憶述放風時只有戴上口罩，但沒有手套，故此她都避免觸碰欄杆，又形容活動範圍只有甲板的四分之一，但每次放風人數不少。她目測並非所有人都有保持兩米距離，但在場沒有專人提醒，她與丈夫對此感擔憂，近幾日都不敢再出外放風。相比之下，走廊的監管相對嚴謹，有專人看守避免乘客偷走出房間談話。

她又指，有一名同行但住在不同房間的60多歲友人上周五晚出現氣喘，到船上診所求醫，照X光後發現有肺炎症狀，隨即送院就醫，未知她事前是否已接受病毒檢測。張太的丈夫則在上周三接受檢測，當時檢疫人員承諾會於3日內出結果，惟他們截至昨晚仍未收到任何消息。她斥日本當局安排混亂，又擔心即使結果呈陰性，但繼續留在船上隔離至下周三期間亦有可能中招，直言「感覺好像在船上等感染一樣」。

每房派iPhone讓取藥接資訊

為安撫船上的乘客，日本政府上周五向每個房間派發一部設有內置程式的iPhone，讓乘客能夠更容易提出藥物請求、安排與醫生會診及接收衛生官員的資訊等，另外船方在情人節亦向他們派發朱古力及紅玫瑰。

世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）前日（14日）呼籲日本政府處理隔離郵輪時，要在防止病毒進一步在日本社區傳播與船上乘客的健康和福祉之間取得平衡。日本政府到昨日為止已為船上3700人中的930人進行檢測，285人確診，當中73人無症狀。厚生勞動省稱，將對船上所有人進行病毒檢測，只要結果呈陰性，且從周三（19日）起再度確認健康狀况沒有問題，就能分批離船。

「威士特丹」號一婦中招

另外，因被指可能有乘客染上新型肺炎而被5個港口拒絕泊岸的郵輪「威士特丹」號，一名83歲美國女乘客在柬埔寨落船後乘飛機到大馬吉隆坡，在機場出現病徵後送院，最後確診感染新型冠狀病毒肺炎。該船上有27名香港人。

（綜合報道）

（武漢肺炎）