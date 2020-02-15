陷波蘭斯基提名風波 法電影獎主辦董事會總辭

電影獲12提名 業界聯署杯葛

波蘭斯基（Roman Polanski）1970年代在美國捲入強姦未成年少女的指控，他一度接受認罪協商，但得悉刑罰勢超乎預期後，在判刑前夕逃離美國，此後再涉及其他性侵指控。儘管他一度繼續備受影壇讚譽，但隨着反性侵的性別平權運動#MeToo近年抬頭，波蘭斯基再成眾矢之的，前年便被主辦奧斯卡頒獎禮的美國影藝學院開除會籍。

其新作獲凱撒獎多項提名後，令凱撒演藝學院（Cesar Academy）面臨杯葛壓力。數百名演員、製片人和導演在本周的公開信中譴責凱撒演藝學院存在運作障礙、管理不透明和缺乏民主，創始章程亦很長時間沒改變，要求大規模改革。法國的兩性平等部長和電影評論員都譴責提名波蘭斯基作品的決定。

凱撒演藝學院董事會周四發聲明稱，成員一致決定辭職盼平息風波，讓電影節仍是個電影節；學院此前辯稱頒獎時不應採取道德立場。學院將在本月凱撒獎頒獎禮後重選董事局，又會要求文化部機構任命調解員，監督章程和管理改革。

（BBC）