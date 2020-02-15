美司法部長促特朗普閉嘴 前官員質疑只屬溫馨提示

巴爾：特朗普從沒要求任何事

特朗普近日連番在Twitter發文，為親信斯通（Roger Stone）「出頭」，惹來干預司法的爭議。他周二稱斯通受司法不公針對，又暗示其定罪的量刑建議不當，又狠批檢察官「胡作妄為」。司法部高層數小時後突推翻負責檢察官的量刑建議，觸發4名檢察官全數退出案件。特朗普再將矛頭指向主審法官，指對方厚民主黨、薄共和黨。

「我想是時候停止就司法部處理的刑事案在Twitter發言。」巴爾在接受美國廣播公司（ABC）訪問時，不諱言特朗普有關斯通的言論「令自己不可能完成工作」。他承認其言論或令特朗普不滿報復，但自己決心在不受外力——「無論是國會、報章社評還是總統」——的影響下領導司法部。巴爾承認對方言論或會削弱自己在司法部的權威，但堅稱特朗普「從未要求我在刑事案件上做任何事情」。這番反擊令人關注巴爾的真實意圖，畢竟以往曾公開或私下跟特朗普唱反調的高官——包括前一任司法部長塞申斯，後來都被迫離開政府。

暗提特朗普勿衝動「累事」

不過，有評論質疑巴爾並非真的跟特朗普割席。奧巴馬時代曾任司法部高官的米勒（Matthew Miller）在Twitter提醒「別被這段話騙了」，質疑巴爾只是向特朗普提醒，其衝動會令自己政治上更難幫到他達至想要的結果，「如果特朗普肯收聲，巴爾可以更有效地照顧到他」。

白宮新聞秘書回應時稱，總統並不介懷巴爾的言論，指巴爾有權利公開發表意見，又聲言特朗普非常有效地使用社交媒體來為美國民眾對抗不公義。共和黨參議院領袖麥康奈爾則建議特朗普應聽取巴爾的建議。

（衛報/CNN）