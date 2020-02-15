新加坡單日增9例 累計13宗涉同一教會

15人康復出院

涉事的基督教神召會恩典堂周二出現首兩宗個案，截至昨日累計有13人確診，包括一名主任牧師。他入院前曾到過的兩間教堂分會即日起關閉至本月26日。在新加坡擁有1.6萬名信眾的城市豐收教會，亦宣布本周會改為網上講道。

另外兩宗新增個案，涉及在實里達航空園（Seletar Aerospace Heights）工作的孟加拉人，該地點累計已出現4宗確診個案。最後一宗是日前確診的新加坡星展銀行員工家屬。新加坡截至昨日有58宗確診個案，其中15人已康復出院。

官員：預期未來數周確診數持續升

交通部兼通訊及新聞部高級政務部長普杰立昨日說，「目前談論疫情是否到達高峰仍言之過早，每天都出現新個案之際，必須預期未來數周會有更多個案」，又補充指現時大多數病例都可追蹤到其感染群組。

（星報/CNBC/路透社）