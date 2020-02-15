對中方處理疫情失望 白宮經濟顧問與特朗普唱反調

庫德洛（Larry Kudlow）表示，北京未接受美國提議派出疾病控制及預防中心（CDC）的專家團隊，特朗普政府對此深感失望。他又質疑疫情正出現愈來愈多未獲解答的問題，也沒有迹象顯示履行曾承諾的合作。他說：「習（近平國家）主席向特朗普總統保證，中方會向外開放，並會接受我們的協助。我們非常樂意在這問題上跟聯合國（和）世衛聯手，他們（中方）不讓我們這樣做。我不知道他們的動機是什麼。我知道愈來愈多人顯然在那邊受苦。（中共）中央政治局是否真的對我們誠實？」

批華資訊欠透明拒美協助

然而，特朗普在電台節目上稱，自己對北京有信心，也理解中方何以抗拒提供資訊，「我認為他們希望展現最好一面，你不會想跑到全世界，發瘋地自揭任何東西，因為你不想惹起恐慌」。他稱讚中方在「專業地處理」事件，認為中方以至習近平「極有能力」，又堅稱中美已在合作，美方正派出許多人手。

世衛一直宣稱將派出專家團隊赴華協助抗疫，但迄今尚未成行，連團隊會否有美方專家也未公布。

（法新社/路透社）