奇蹟「零感染」 印尼：成本高非必要不檢測

《紐約時報》周二（11日）報道，印尼本月5日宣布停飛中國航班之前，中國每周有134班機飛抵峇里，每日帶來5000名中國旅客，而直至上周仍有5000中國遊客身處峇里，其中包括200名武漢人。《雅加達郵報》日前報道，一名來自中國遊客1月22日從武漢抵達峇里，1月28日乘機返回上海，2月5日確診感染新型冠狀病毒肺炎，令人關注該遊客是否在峇里感染或已在峇里「播毒」。峇里當局強調，按14日潛伏期計算，該中國遊客很可能不在峇里染病。

縱使印尼安全官員聲稱至今該國仍是零確診新型冠狀病毒個案，但哈佛陳曾熙公共衛生學院5名研究員最近在研究報告指出，以統計分析結果來看，新型冠狀病毒可能已傳入印尼，該國應加強監測潛在個案，「許多境外傳入個案與近期武漢旅遊史有關，這代表​​與中國來往航班的多寡，在輸出病例上扮演重要角色」。

專家：患者或誤以為是普通發燒

印尼紅十字會主席、前副總統優素福（Jusuf Kalla）表示，新型冠狀病毒可能早就傳入，「新加坡的醫療系統嚴謹也有確診個案，印尼可能已有人感染，但他們會誤以為是普通發燒或登革熱」。

印尼早前從武漢撤走243名僑民，目前仍在隔離，衛生部傳染病總監溫德拉（Windra Waworuntu）承認，他們看來都很健康，因此不會接受病毒檢測。他指出，新型病毒檢測費用成本高，檢測該批僑民單次要花10億印尼盾（57.6萬港元），每人至少要驗兩次才準確，「但這不代表在必要時，我們不會作檢測。我們會做的」。

（紐約時報/新加坡亞洲新聞台）