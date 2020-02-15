日現社區爆發徵兆 「全球最令人憂慮」 學者：第三代傳播可能性高 疫情或已進新階段

昨新增8本土個案

日本周四新增4宗個案，包括神奈川縣一名病故八旬老婦、其於東京任職的士司機的70多歲女婿、和歌山縣一名50多歲外科醫生及千葉縣一名20多歲男性。當局追查其感染途徑之際再見新感染個案。東京都政府昨公布，2名曾與確診的士司機接觸者受感染，包括舉行宴會專用屋形船的一名職員，另一人為自僱的士組織成員，兩人均已入院。該組織約80名成員上月18日在屋形船包場舉行新年會，除確診司機外，另有約10名出席者出現發燒等症狀。當局昨日為所有出席者進行新冠狀病毒檢測，並正調查出席者與屋形船職員等約100名密切接觸者。

日本放送協會（NHK）引述消息稱，確診的屋形船職員早前接待中國湖北遊客後不適，曾因肺炎入院，當時新冠狀病毒檢測呈陰性，但昨日覆檢確診。都政府亦稱，確診司機上月29日發燒入院，但其發病前兩周已無來往羽田機場及接載中國乘客，私下亦無接載任何中國人。

有確診者曾赴宴會 百人涉密切接觸

和歌山縣政府昨公布，當地新增一名70歲農民確診。他於本月1日因嘔吐求醫，6日起在確診醫生任職的醫院留醫，至周四（13日）轉送其他醫院。由於患者病重，無法提供外遊史及接觸史。縣知事仁坂吉伸稱，該名農民入院時確診醫生正於家中休養，相信並非院內感染，但會盡快為兩名與確診醫生有接觸、並有肺炎徵狀的醫生進行檢測，並為早前一名檢測為陰性的女病人作覆檢。其他醫生及158名入院病人亦將陸續接受檢查。

千葉縣昨稱，當地確診的20多歲患者平日會乘電車往東京上班，上月20日至本月1日潛伏期間曾兩次出席數小時長的會議，席間似乎有數名中國人。他在本月2日發燒後曾到縣內3間醫療機構求診，4日及7日仍有上班。北海道昨日亦有一名50多歲男子確診，為當地第二宗。男子據稱無外遊紀錄，目前因呼吸困難，正於深切治療部留醫。

沖繩首現確診者 曾載鑽石公主號乘客

另外，沖繩縣昨亦首次出現確診者，當地一名60餘歲女的士司機曾於本月1日郵輪「鑽石公主」號停泊那霸港期間接載下船旅客，5日出現咳嗽等徵狀。的士公司稱，確診司機曾接載船上4名來自橫濱的乘客到沖繩本島南部的旅遊設施。縣政府自本月3日起已向可能與郵輪乘客接觸的約200的士司機實施健康觀察。

厚生勞動相加藤勝信周四表示，正循本土感染的可能性追查新確診個案。東北大學病毒學教授押谷仁稱，新感染個案不少無直接與中國人接觸或前往中國，反映日本很可能出現第三代或以上的感染，說明疫情已進入新階段。國立醫院機構三重醫院臨牀研究部長谷口清州稱，一旦疫情擴大，現有醫療系統恐會崩潰，有必要建立應變措施，如安排症狀輕微者留家休養，重症才入院治療等。世衛高級顧問進藤奈子指出，隨着中國感染數字減緩，海外地區亦逐一追蹤到感染源頭，如今日本成全球最令人擔心的疫情爆發地區，今後日本必須加緊控制感染，避免擴散。

（NHK/產經新聞/琉球時報）

（武漢肺炎）