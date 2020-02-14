特朗普連轟檢察官法官 惹干預司法質疑

幕僚斯通纏訟 量刑建議突推翻

斯通涉在「通俄門」調查中欺騙國會、阻礙調查及干擾證人等7項罪名，將於下周四（20日）判刑，特朗普周二發文抱怨斯通遭受司法不公針對，暗示其量刑建議不當，又質疑檢察官「胡作妄為」，司法部高層數小時後突推翻負責案件的檢察官對斯通的量刑建議，觸發4名檢察官全數退出，惹輿論關注。未幾特朗普再向杰克遜開火，斥對方往績可議，在其前競選經理馬納福特違反競選財務法一案中「將馬納福特單獨囚禁」，卻對民主黨人、前國務卿希拉里的不當行為從輕發落。不過《商業內幕》網站指出，馬納福特從未被單獨囚禁，僅曾在私人囚室接受拘留，及在律師要求下改接受保護性監禁，每天有數小時能與他人接觸。

CNBC周三引述法庭文件報道，杰克遜上周拒絕斯通要求重審的申請。斯通一方主張，此前曾要求剔除一名陪審員，因對方受僱於國家稅務局，與司法部合作檢控稅務違規，又涉違反法庭要求傳媒避免報道案件的命令，存在偏見，但遭法院拒絕，因此要求重審。惟杰克遜書面回覆稱無證據顯示該陪審員曾涉刑事案調查或與司法部合作互動。

有特朗普支持者正發起聯署，要求特朗普特赦斯通。特朗普回應稱暫不願談及有關決定，但稱有人因「腐敗」的檢察官受傷。雖然民主黨等人促調查特朗普及司法部長巴爾有否政治干預，但國會共和黨人周三淡化事件。

（紐約時報/商業內幕/CNBC）