被迫撤換幕僚團 英財相憤而掛冠

約翰遜去年12月勝出大選後未有即時改組內閣，而是延至英國上月底脫歐後實行。賈偉德去年7月約翰遜上台後獲委任為財相，原定將於3月11日發表首份財政預算案，亦是內閣中民望較高的大臣。儘管有消息指他與首相高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）關係緊張，其團隊近日曾就誰是預算案話事人多次跟首相府交鋒，但約翰遜團隊亦打算讓他留任。

賈偉德：有自尊大臣斷難接受

多個傳媒引述賈偉德身邊的消息透露，約翰遜要求他解僱全體特別顧問，並以首相府的幕僚取而代之，企圖加緊控制財相府政策，賈維德回應指「沒有一個有自尊的大臣會接受這些條件」，拒絕留任財相。首相府消息則稱，要求撤換財政部團隊是為了避免首相府與財相府的摩擦。

保守黨明日之星 39歲辛偉誠接任

接任財相的39歲辛偉誠是約翰遜親信，2015年獲選為下議院議員，去年7月成為財政部首席秘書，負責監管公共開支。他被視為保守黨明日之星，不時接受媒體採訪，去年大選期間亦代表約翰遜出席電視辯論。辛偉誠曾先後在牛津大學及史丹福大學取得學士及碩士學位，從政前曾為高盛及一個對冲基金工作，並創辦一間投資公司。

工黨影子財相麥祖恩（John McDonnell）認為，今次顯示「甘明斯顯然贏得對財政部的絕對控制權」。其他被撤換的內閣成員包括北愛事務大臣施俊安、商務大臣利雅華、環境大臣韋莉雅及檢察總長郝思賢等。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）、外相藍韜文（Dominic Raab）、蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）等留任。

（BBC/路透社/金融時報）