哈佛耶魯涉瞞收外資 教育部查中國沙特饋贈紀錄

耶魯涉4年少報29億捐款

美國聯邦法例要求大部分大學每年兩次通報超過25萬美元（約195萬港元）的外國合約和贈禮。若學校拒絕公布有關資訊，教育部可移交司法部調查，之後可提出民事或刑事訴訟。教育部周三在聲明中指出，耶魯大學涉嫌沒有通報過去4年收到至少3.75億美元（約29億港元）的外國捐款。教育部表示，他們也擔心哈佛大學沒妥善管控外國捐款，且沒全面通報來自外國的捐款與合約。據教育部過去30年的紀錄顯示，美國大學曾通報收取來自卡塔爾、中國、沙特和阿聯酋超過66億美元（約514.8億港元）捐款，但教育部認為，這金額被大大低估。

教育部已向哈佛和耶魯大學發信，要求提供外國資金來源的姓名和地址，以及呈交2013年8月至今涉及外國資金的活動。哈佛大學亦被要求披露與中國、俄羅斯、卡塔爾、沙特和伊朗政府或企業有關的紀錄，當中包括中國科技公司華為。耶魯大學則被要求提供沙特、中國、北京大學燕京學堂、新加坡國立大學、卡塔爾等捐款紀錄。哈佛和耶魯向BBC表示，將回應政府的調查。

學界：毋須過慮國安 國際合作重要

《華爾街日報》翻查了教育部的文件，當中有官員指摘一些外國政府、企業和國民對美國懷有敵意，且可能尋求竊取研究成果，並「傳播有利於外國政府的宣傳」，但美國大學仍積極向他們募集資金。

美國官員一直指控中國利用各種手段以拉攏美國學術界為目標，包括由政府資助的「千人計劃」等人才招募項目。上月哈佛大學化學系主任被起訴，其研究團隊涉嫌從美國機構獲得1500萬美元（約1.2億港元）資助的同時，未有依法向當局披露透過「千人計劃」接受數百萬美元中國資助。

美國一些大學管理層認為，政府對外國參與美國大學事務引起國家安全過度擔憂，甚至認為屬歧視。他們表示，無論如何都不應該限制非機密研究成果的發布，並認為美國和其他國家合作，特別是中國，對推動科學發展至關重要。

（華爾街日報/BBC/路透社）