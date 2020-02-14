世衛：推測疫情進展言之過早

柬國抽驗威士特丹搭客 20人均陰性

譚德塞又在記者會中，感謝柬埔寨政府同意讓載有2200多人的郵輪「威士特丹」號泊岸，形容這是國際團結的例子。該郵輪在海上漂流兩周後，昨日上午終抵達柬埔寨西南部的西哈努克城（Sihanoukville）港口。柬埔寨人員先上船為身體不適者採集樣本，郵輪直至傍晚進港。該國衛生部稱抽取了20人的體液樣本，全部均對新型冠狀病毒檢測呈陰性。首相洪森稱，將於今日到當地親身迎接郵輪乘客。惟事件亦引起不少當地民眾憂慮，有食品攤販就質疑：「他們不能理解西哈努克人的福祉嗎？即使他們說沒人感染，但我們仍會擔心，因為有5個國家曾拒絕這艘船。」

（路透社）

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