世衛：推測疫情進展言之過早

【明報專訊】世界衛生組織周三（12日）結束就疫情召開為期兩天的會議後，其總幹事譚德塞表示，雖然中國近日新增的確診病例數量漸趨穩定，但須保持「極度審慎」的態度，又指疫情「仍有可能朝任何方向發展」。世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）亦表示，現階段推測疫情是處於開始、中期抑或尾聲都是言之過早。
柬國抽驗威士特丹搭客 20人均陰性
譚德塞又在記者會中，感謝柬埔寨政府同意讓載有2200多人的郵輪「威士特丹」號泊岸，形容這是國際團結的例子。該郵輪在海上漂流兩周後，昨日上午終抵達柬埔寨西南部的西哈努克城（Sihanoukville）港口。柬埔寨人員先上船為身體不適者採集樣本，郵輪直至傍晚進港。該國衛生部稱抽取了20人的體液樣本，全部均對新型冠狀病毒檢測呈陰性。首相洪森稱，將於今日到當地親身迎接郵輪乘客。惟事件亦引起不少當地民眾憂慮，有食品攤販就質疑：「他們不能理解西哈努克人的福祉嗎？即使他們說沒人感染，但我們仍會擔心，因為有5個國家曾拒絕這艘船。」
（路透社）
（武漢肺炎）
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