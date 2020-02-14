同區6確診 越南封萬人村落20天

距河內40公里 不近中國

山雷距離首都河內約40公里，並不靠近中國邊境，屬農業地區並由數條村莊組成。法新社引述衛生部門稱，當地錄得6宗確診個案，《越南快報》（VNExpress）則指當地確診個案達7宗。

山雷周邊已設檢查站，有村民表示當局建議居民避免大型集會，有村民稱生活深受影響，當地居民很多從事建築和油漆行業，但現在不可離家工作，就算可以，客戶亦可能敬而遠之。

越南傳媒和法新社都指當地感染源頭，來自一名曾被受僱公司派往武漢受訓的女子。《越南快報》稱受僱於日本汽車零件生產商Nihon Plast的23歲女子阮氏游（Nguyen Thi Du），是8名去年11月被派到武漢受訓的其中一人。他們今年1月回國後，包括阮氏游在內共6人確診，其餘兩人正待檢測結果。有村民表示村莊爆發疫情可能源於上周的當地農曆新年慶祝活動。

衛生部門表示，山雷周四其中一名確診患者為50歲男子，他是阮氏游的父親，住在同一居所。越南傳媒指阮氏游的49歲母親和16歲妹妹早前已確診感染。阮氏游所傳染的親友和鄰居中亦包括一名3個月大男嬰。

源頭女子曾赴武漢 父母妹妹確診

越南已知有16宗確診個案，山雷所在的永福省共有11宗確診，3宗在胡志明市，慶和及清化各有1宗。越南上月23日出現首宗確診個案，本月1日宣布進入防疫狀態。越南已暫停所有來往中國大陸的航班，亦暫停向中國公民和過去兩周到訪中國的外國人發新簽證，以防疫情擴散。

（法新社/越南快報/Vietnam Insider）

（武漢肺炎）