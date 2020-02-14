訪問：七旬港婦嘆淪海上人球 語言不通難求醫

郵輪增44確診 安排長期病長者下船

厚生勞動省昨日表示，新確診的個案當中有29人來自日本。由於不少長者身體狀况惡化，當局決定安排80歲或以上有長期病患、入住沒窗戶房間，而且病毒檢測呈陰性的長者到陸上隔離，與已確診患者有密切接觸者除外。根據厚生勞動省最初公布的數字，船上有226名80歲或以上的乘客。

現年72歲的張太是滯留船上的港人之一，正與78歲丈夫居於沒有窗戶的內艙房。她表示雖然可到甲板「放風」，但近5天只獲安排去2至3次，自己亦對外出感憂慮。兩人先後在周三、周四獲安排接受病毒檢測，預計日內會有結果。她指日方沒向他們交代最新情况，只能靠自己上網搜尋資訊，「每天看着有幾十人確診，非常擔心，始終老人家抵抗力弱」。

住無窗內艙房 5日僅兩度放風

張太昨透過電話受訪時不禁哽咽，稱自己夜晚失眠。由於他們不懂日文及英文，初時難與船員溝通，即使她出現類似肩周炎的症狀，亦只能透過手機靠女兒協助查問有沒有能說中文的醫生，後來有香港船員負責翻譯。她指女兒曾發電郵向旅遊事務專員等求助，但未獲回應，直至日前收到入境處來電，但對方只表示正跟進情况，未有提及支援或隔離後返港安排等詳情。

曾求助旅遊事務專員無果 入境處稱正跟進

隨着確診個案持續上升，有呼聲要求為船上全員做病毒檢測。有厚生勞動省官員坦言，能讓檢疫人員在現場得知結果的測試工具不足，目前日本使用的測試方式需時4至6小時。他又指另一個問題在於檢測樣本的運輸方式，檢疫人員會採集船上人士的痰或咽喉拭子樣本，再送到橫濱等地的檢疫站。樣本須放在專用的防漏試管並包裝成3層，而且只有指定運輸公司可運送這類傳染性物質。

為紓緩有關問題，首相安倍晉三周三表示，政府將與私人機構合作，目標是下周二前將每天的測試數量由300個增至1000個。

明報記者 陳籽穎

（武漢肺炎）