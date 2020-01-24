日本首死亡個案 東京的士司機中招 鑽石公主號確診增至218 包括10港人

新增4確診 料本土感染

厚生勞動省昨（13日）公布，一名居於神奈川縣的八旬老婦染病後死亡。當局稱，老婦上月22日因感疲倦求醫，接受觀察跟進，至本月1日因肺炎入院，6日呼吸狀况惡化，轉送另一醫院，周三（12日）情况繼續惡化，並接受病毒檢測，延至昨日不治。檢測結果證實老婦感染武漢肺炎，她不曾前往海外，是日本國內感染者首宗死亡個案，但強調其死因與武漢肺炎關係仍未明確。

的士司機染疫 曾機場載中國遊客

東京一名72歲的士司機亦確診感染武漢肺炎。他是上述老婦的親戚，上月29日發燒，本月2日求醫後留家休養，但未有改善，本月6日入院，昨日證實屬陽性，為本月5日以來首宗不涉及包機及郵輪的日本國內感染。報道稱，該名的士司機透露曾在羽田機場接載中國遊客，厚生勞動省正調查其感染途徑。

和歌山縣昨亦公布，一名50多歲的外科醫生確診，為該縣首例，暫未確認他是否曾接觸來自武漢或相關人士。當局稱，該醫生的同事及病人共有4人出現肺炎病徵，其中一人檢測呈陰性，但其他3人可能受感染，當局正為確診醫生的同事、家人等作檢查。另外，千葉縣政府表示，當地一名20多歲男性亦確診，發病前兩周沒有海外旅遊，也沒跟肺炎患者有明確接觸史。

日本厚生勞動相加藤勝信昨指為防疫，今天起將按照傳染病檢疫的相關法例，在入境前對武漢肺炎患者或疑似感染者等實施隔離及停留等措施。所謂「隔離」指在機場、港口等地如發現疑似感染危險疫症者，且檢測屬陽性的情况下，將感染者直接送到醫療機構入院治療。「停留」則指在飛機或船舶上只要有一名確診者，乘客全員不能入境，要留在醫療機構，直至檢測有結果為止。修例前，日本政府無法強制要求無症狀的人接受檢查，強制要「鑽石公主」號郵輪乘客留船檢疫的做法被質疑沒法律依據。

將聘前醫護任自衛隊官員

新措施料今日在內閣會議上通過。當局稱，此前返國僑民中，有5名無病徵感染者，「鑽石公主」號郵輪亦可能有類似情况，新措施有助防止疫情擴散。

另外，因應對付疫情人手不足，防衛省宣布將招攬有專業資格的前醫護人員作預備役自衛隊官員。

（共同社/NHK/ANN）

（武漢肺炎）