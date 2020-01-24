美德被揭加密設備龍頭秘設「後門」 70年代秘密收購 通訊機售予伊朗等120國

CIA報告：邊收錢邊收機密

《華盛頓郵報》、德國電視台ZTE和國營瑞士廣播電視台（SRF）周二（11日）引述美國和西德情報機構歷史文件報道，第二次世界大戰後到本世紀初，Crypto AG替約120國提供加密通訊裝置，伊朗、南美多國政府、印度與巴基斯坦等皆為服務對象。但那些政府有所不知的是，美國中央情報局（CIA）和西德聯邦情報局（BND）於1970年秘密收購Crypto AG。這兩個機構對Crypto的加密裝置動了手腳，讓裝置可輕易被破解，從而輕易解讀外國政府的資料。英國廣播公司（BBC）報道，在1980年代，美國情報人員取得的外國通訊資料，有四成是從Crypto的加密通訊機取得。

報道提到美德從中所取得的重要資訊。包括1978年美國時任總統卡特斡旋埃及和以色列和平協議期間，美國截得當時在美國的時任埃及總統薩達特（Anwar Sadat）與政府討論的內容；1979年伊朗美國人質危機期間，伊朗政府的通訊被截聽；1982年福克蘭群島戰爭期間，美國能向英國就阿根廷政府的部署通風報信；1986年西德柏林一家的士高被炸彈襲擊後，美國得知利比亞官員互相慶祝。

CIA內部最高機密計劃檔案報告稱：「外國政府向美國和西德送上大筆錢，換取它們最機密的通訊被最少兩個外國國家（可能多達5或6個）取閱」，「這是情報界的世紀妙計」。英國《衛報》報道，文件提及的窺密國家相信是包括以美國為首的國際情報分享團體「五眼聯盟」，涉及美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭。報道指出，西方多年來的最大敵人，包括前蘇聯（現俄羅斯）和中國，因為對該公司與西方的聯繫感到懷疑，所以從來都不是Crypto客戶，但美德仍能截取其他國家與中蘇通訊的部分內容。

中蘇生疑拒用

德國後來憂慮事件曝光，因此於1990年代初將股份全數轉售美國政府。CIA之後繼續藉Crypto竊聽外國政府通訊，直到2018年將股權售給兩家私人企業。Crypto於2018年分拆為兩家公司，分拆後的Crypto International在官網首頁發表聲明說，今天的報道「讓人痛心」，「我們與CIA或BND無關，從來就沒有關係」。另一家仍基於瑞士的公司CyOne Security拒絕評論公司歷史，強調公司在2018年1月成立，與Crypto AG和外國情報機關無關。

衛報：美指控華為事出有因

瑞士國防部表示，政府已委任前聯邦最高法院法官奧伯霍澤（Niklaus Oberholzer）調查，6月會提交報告。

《衛報》指出，Crypto事件顯示暢銷通訊器材被加裝「後門」的情報價值，這計劃的成功，相信是美國近期不斷指控中國華為5G產品可能被中國政府利用的重要背景因素。BBC則指出，瑞士是唯一一個使用沒有被動手腳Crypto加密機的國家，政府明顯知情，作為一向強調中立角色的瑞士，可說是今次事件的輸家。

（華盛頓郵報/衛報/中央社）