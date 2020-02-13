桑德斯險勝新罕布什爾州 拜登瀕出局

在繼艾奧瓦州黨團會議後，桑德斯和布蒂格吉在新罕布什爾州再次叮噹碼頭，但這次輪到桑德斯贏回一仗，進一步鞏固其進步派領軍人物的地位。桑德斯以25.9%得票率排第一，以1.5個百分點險勝布蒂吉格，但對比2016年同州初選以逾20個百分點大勝希拉里，又或對比賽前的民調推算，其優勢遠遜預期。

克洛布徹後勁凌厲

這場初選的最大贏家是克洛布徹（Amy Klobuchar），她在艾奧瓦州取得約12%的票數排第五，緊追拜登，到新罕布什爾州，她以電視辯論的優秀表現贏得選民青睞，再次意外奪取19.8%的得票，穩居第三，拋離原有的領前者沃倫（9.3%）和拜登（8.4%）。但分析認為，布蒂吉格和克洛布徹瓜分中間派票源，反令桑德斯漁人得利。但目前桑德斯似乎還未能吸納進步派基本盤以外的支持者。

「（克洛布徹是）我們真正的『打不死小子』（comeback kid）！」新罕布什爾民選行政委員皮尼亞泰利盛讚自己支持的克洛布徹時，借用了前總統克林頓的綽號——克林頓在1992年民主黨初選雖同樣連輸艾奧瓦和新罕布什爾，但在後者取得意外佳績，後勁凌厲反勝出線。

拜登未認輸 沃倫寄望「超級星期二」

去年曾分別成為大熱門的拜登和沃倫則是最大輸家。拜登一直自詡是最有力擊敗特朗普的參選人，他仍未認輸，堅稱艾、新兩州以白人為主，無法反映他比對手更有力吸納黑人選票的優勢。不過，他原先在內華達州和南卡羅萊納州的領先優勢近期不斷下滑，其建制票源隨時在富商彭博加入戰團後進一步被蠶食。

在進步派票倉益見不敵桑德斯的沃倫，則把寄望放到包括其根據地麻省的「超級星期二」。另外，政綱在網上惹起不少迴響卻未能轉化成票數的台灣移民之後參選人楊安澤，再次低票慘敗，宣布棄選。

（紐約時報/CNN/Politico）

（美國大選）