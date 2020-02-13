威士特丹准停柬埔寨 乘客坐包機回國獲退款

公司聲明指出，郵輪會在當地時間周四（13日）上午7時抵達當地，停留數日安排乘客落船。荷美郵輪稱，已取得所有批准，感謝柬埔寨政府的支持。乘客登岸後，將獲包機接載前往柬埔寨首都金邊後再回國。荷美郵輪將安排乘客返國的航班及承擔有關費用，以及全額退回這次旅程費用。

「威士特丹」號上有1455名乘客及802名船員，本月1日在香港出發展開14日行程。荷美郵輪強調所有乘客健康，沒有確診或疑似感染新型冠狀病毒個案。

該公司表示，「威士特丹」號的未來行程仍待敲定，原定本周六（15日）停泊在橫濱的計劃已取消，2月15日以後出發的行程暫未宣布取消，但正評估亞洲港口限制對2月29日或此後出發的航程影響。

新加坡星展總部1員工確診 300人疏散

另外，路透社昨引述新加坡星展銀行（DBS）內部備忘報道，指位於濱海灣金融中心的總部有一名員工確診武漢肺炎，銀行周三（12日）宣布發現個案的43樓全層要疏散300名員工作預防措施，改為在家工作。

該銀行的辦公室位於濱海灣金融中心3座，在樓高46層的大樓中佔18層。其餘樓層不受影響。新加坡目前有47宗武漢肺炎確診個案，當地金融區本周開始有辦公室大排長龍量度體溫；部分企業亦以電話會議代替見面開會。政府亦提醒民眾避免握手。

（綜合報道）

（武漢肺炎）