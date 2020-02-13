解口罩荒 日政府津貼廠商24小時開工

漲價逾15倍 衍生「口罩難民」

日本本地生產的口罩約佔整體供應量三成，其餘均由中國等地進口。日本衛生用品廠商組織衛生材料工業聯合會透露，今年初全國口罩庫存約有10億片，原估計可應付至3月，但如今已近乎完全清空，部分廠商更接獲正常100倍的訂單，形容需求「瘋狂」。

日本官方未限制口罩購買或出口，名古屋市、兵庫縣等地近日更陸續向中國捐贈口罩應急。藥房外不時有輪候買口罩的人龍。東京澀谷的「三千里藥品」稱，約一周前開始出現口罩供貨不穩。雖已限制每組客人只能購買一盒50個裝的口罩，而散裝口罩每人只能買3個，但開售15分鐘內均已售罄。醫療機構亦對口罩荒感憂慮。兵庫縣公立豐岡醫院被告知口罩生產商中止出貨，需另覓貨源。

與此同時，網上零售或轉售平台卻有大量口罩高價放售，有1組3盒（每盒65個）的口罩叫價3.28萬日圓（約2300港元），是原價逾15倍，甚至有每袋零售價405日圓的7個裝口罩，叫價每兩袋9.9萬日圓（約7100港元）。一名居於關西的賣家向日本放送協會（NHK）稱，上月底已搜購數十個口罩，透過網上賣物平台Mercari以原價逾3倍放售。他稱口罩求過於供而升值是「理所當然」，轉賣本來就是將貨物向有需要的人流通，不認為是壞事。另一名賣家稱，自己將家中存放逾10年以上的口罩以70片1.4萬日圓（約1000港元）放售，30分鐘內便賣出，但稱有點罪惡感。

自由市場 專家稱難限價

厚生勞動省上周四（6日）已促請藥房等商戶協助制止搶購口罩囤積轉售的情况，同時要求地方政府調查各地傳染病醫療機構的口罩儲備情况，以制定應變措施。Mercari亦發出公告，要求用戶在合理範圍定價。

專研網絡轉賣問題的律師福井健策稱，當局去年雖已立法禁止炒賣演唱會等門票，但口罩等商品則未受規限。他承認從自由經濟立場看來，規限口罩炒賣有困難，而透過網絡尋找買家本來亦是方便商機，但如今問題在囤貨轉賣可能令人無法取得涉及人身安全的必要物資，在造成社會混亂情况下須制定對策，如藥店等以限量購買等措施阻止轉賣者，轉賣平台禁止貨品定價過高等。

久留米大學商學部教授塚崎公義則撰文指出，在自由市場中，高價轉賣是保持貨物供應的渠道之一，可釋出部分貨源，雖令人不滿，但相信難以禁絕，只能寄望賣家自制。

（NHK/日本時報/Diamond）

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