確診增至174人 另1檢疫人員染病 鑽石公主檢疫成反面教材 日政府捱轟

厚生勞動省昨稱，最新53個檢測結果，確診39人感染武漢肺炎，患者分別是10名船員和29名乘客，乘客中有10名日本人，其餘來自美國和中國等11國，當中4人情况嚴重，確診者已被送院。

確診檢疫人員沒穿全套保護衣

確診的亦包括一名檢疫人員，但其染病途徑未明。日本放送協會（NHK）報道，該人員2月3日晚上至4日晚上，負責收回乘客及船員的問卷及量度體溫。該人員雖有戴口罩和手套，但沒穿全套保護衣物。共同社引述厚生省仙台檢疫所前所長岩崎惠美子猜測，該名人員可能用手摸過牆壁、扶手和脫下的手套，後再觸碰口鼻而感染。

因有一名香港乘客上月25日在香港下船6天後確診，「鑽石公主」號本月3日抵達橫濱後被隔離，約3600人被強制留船檢疫，隔離期將於下周三（19日）結束。初步篩查後，當局最初僅為近300人作病毒檢測，其後增至492人，截至周二（11日）僅439人接受檢測。

日本官員連日來只說沒能力為船上每個人檢測病毒，但隨着壓力增加，厚生勞動省衛生官員迫井正深周二表示，正考慮擴大檢測。一些公共衛生專家認為，全體檢測可能有助讓船上人安心；但亦有傳染病專家質疑，全船檢測是否有效。東京慈惠會醫科大學附屬醫院分子流行病學教授浦島充佳說：「人們現處於潛伏期，檢測並非每次都準確。」日本當局周二便表示，自武漢撤僑包機中有兩人之前的病毒檢測呈陰性，再次檢測則呈陽性。

美國范德堡大學醫學中心預防醫學及傳染病教授沙夫納（William Schaffner）指出，最簡單的方法是做鼻咽拭子（nasopharyngeal swab）深入採集呼吸道的黏液，另一方法則需將生理鹽水噴入肺部深處，但要在船上對數千人做這類採檢則有難度。他說，兩種方法都可能令患者反胃作嘔或咳嗽，噴出病毒，危及檢疫人員。此外，即使驗出陰性，被驗者都可能在驗後染疫。

專家：船上數千人全檢有難度

有批評者指出，官員面對今次危機，從未清楚解釋想法，破壞了民眾的信任，難令船上人安心。東京政策研究大學院大學衛生政策專家村上博美（音譯）表示，日本政府沒定時和及時召開記者會，還發放一些模棱兩可資訊，「令問題被放大」。村上認為，官員可能不知如何回應一些問題，於是避免開記者會。

不少人也質疑，將這麼多人困在一艘已受感染的船上，是否唯一方法。《日本時報》報道，郵輪上約80%乘客都是60歲或以上，215人80多歲，11人是90多歲。有傳媒指政府早前曾考慮讓長者或長期疾病人士在下周三前落船，但強調需時研究可把他們送往哪裏，至昨天未有實行。

世衛發言人勞-戴維斯表示，認同日本目前的檢疫隔離做法。

（紐約時報/日本時報/共同社）

（武漢肺炎）