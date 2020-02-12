東非蝗災西進 1300萬人面臨糧食危機

聯合國糧食及農業組織（FAO）將現時非洲蝗蟲入侵的情况列為「數量激增」級別，即整個地區受影響。聯合國人道事務副秘書長兼緊急救濟協調員洛科克（Mark Lowcock）稱，今次蝗蟲為患情况是過去數十年來罕見，破壞肯尼亞、埃塞俄比亞及索馬里等東非國家的糧食供應，導致多達1300萬人因而面臨糧食危機。他指氣候變化是蝗禍的成因之一。

FAO蝗蟲監測官員克雷斯曼（Keith Cressman）亦稱，今次蝗蟲入侵是25年來最嚴重，由於索馬里南部不少地區受極端伊斯蘭組織「索馬里青年黨」控制或威脅，難以藉由飛機噴灑殺蟲劑殺滅幼蝗蟲，警告未來3至4周內牠們將發育成熟和繁殖，令蝗蟲群數量增長20倍，釀成蝗災，促各國捐款施援。

武裝分子地盤 難用飛機滅蟲

今次蝗蟲入侵起於埃塞俄比亞東部及索馬里北部，並在區內蔓延，有專家估計，去年12月索馬里海域的颱風將正肆虐阿拉伯半島一帶的蝗蟲帶到東非，加上暴雨形成潮濕環境令蝗蟲大量繁殖。本月初索馬里已因蝗蟲啃食農作物而宣布進入緊急狀態，肯尼亞估計亦有多達1000億至2000億隻蝗蟲侵襲約2400平方公里土地，恐損失足以供應8400萬人一天的糧食。烏干達及坦桑尼亞周日（9日）亦見蝗蹤。

（法新社/德國之聲）