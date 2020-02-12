美斥俄跟蹤衛星威脅 如套娃一分為二 近距活動有武器特徵

新設太空部隊首發重大聲明

美太空部隊司令雷蒙德（John Raymond）在聲明中指出，美國軍事分析員留意到俄國去年11月發射的一枚衛星，進入軌道不足兩周便一分為二。他們推斷是原本的衛星發射出第二顆衛星，情况猶如俄羅斯套娃。他表示，直至1月中旬，有關衛星持續向一枚美國「KH-11」衛星移動和「積極活動」，最近距離只有160公里，美國當局將其定性為『檢查員衛星』」。他形容這種行為在太空以外的領域都會被視為潛在威脅，華府已循外交途徑向莫斯科表達關注。

美「KH-11」聚焦別國絕密軍事設施

俄國塔斯社（TASS）去年12月報道，俄國防部確認有關衛星發射出第二顆衛星，稱「實驗目的是繼續評估該國衛星的技術狀况」。雷蒙德表示，俄國2017年亦曾測試這種由衛星發射另一枚衛星的技術，情况令人憂慮，「當有衛星在太空發射出高速飛行物，這已表現出武器系統的特徵」。美國曾於2018年聯合國裁軍談判會議上，向俄國提出有關問題，惟未有說明具體細節。

航空專家視美國「KH-11」衛星的性能有如哈勃太空望遠鏡，其感應器和鏡頭聚焦在外國的個別絕密軍事設施上。有專家認為，俄國衛星或可確定KH-11面向的位置，從而得知其觀察的地面對象及整體行動的時間表等。國際戰略研究中心（CSIS）太空安全部門主管哈里森（Todd Harrison）認為，若俄國衛星配備電子發射探測器，亦可透過接收無線射頻信號理清KH-11的通訊方式，甚至攔截個別通訊，他認為俄方可能只是在軌道演習，或向美國發出信號，表明具備這種能力。

專家稱俄衛星或可攔截美通訊

雷蒙德的聲明標誌着美國太空部隊首份重大聲明，亦展視美國日益重視外國對手的太空活動。華府去年12月成立太空部隊，被視為是從被動操作及觀察衛星，改為積極防禦衛星的戰略轉型。

（CNN/時代雜誌）