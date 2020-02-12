咫尺地球：非洲機場實錄：毛里求斯是這樣對香港人封關的 ／文：沈旭暉

以下是今天（本周一）在機場的真實對白：

S：我訂了經毛里求斯到香港的直航。

M：對不起，我們航空公司日前決定，停飛所有到中國境內的航班，香港也包括在內，我們已經安排你轉飛吉隆坡。

S：（強裝鎮靜）沒關係，請給我登機證。

M：（明知故問）對不起，我們剛發現，你好像14天內曾到過香港？

S：（沒好氣）我是香港人，到非洲前，自然是從香港出發。

M：（核彈出動）對不起，毛里求斯政府剛規定，任何人在過去14天內曾到中國，都不得入境。

S：（為盡快離境不惜抹煞良心）我們香港……有自己獨立的出入境政策，享有高度自治……行之有效呀哈哈哈……

M：（你騙誰啊）對不起，我們國家清楚列明，中國定義包含香港。

S：我不會進入毛里求斯，只是轉機而已……

M：（你以為我們是香港關員麽）對不起，防疫工作「宜緊不宜鬆」，轉機也是踏足國境，否則爆發後再談封關已無太大意義。

S：（測試是否林鄭式偽封關）你怎麼知道我14日內曾在香港？我們香港人離開香港，不會在護照蓋章。

M：（露出林鄭式笑容）對不起，我們航空公司有紀錄，知道你什麼時候入境。

S：路程這麼遠，你怎麼證明我不是從別的地方經香港轉機到非洲？

M：（鐵面無私）對不起，就算你只是在香港轉機，同樣可能從疫區感染，不存在條例不使用的可能。

S：（加強英式口音）香港以前也是英聯邦一分子呀，我用另一本沒有中國國徽的護照，可以嗎？

M：（世事給我看透了）對不起，不是護照問題，昨天有一個新西蘭人在這裏住了13天，只因他上一站來自香港，我們也不讓他上機。

S：（改用強國mode）我立刻購買另一間航空公司的機票，他們沒有我的入境資料，總可以嗎？

M：（邏輯啟動）對不起，非常時期，毛里求斯入境處會詳細查看入境者的上一站行程，你到馬達加斯加必須簽證，屆時依然能查到我們這裏來。

S：（終於放棄）那麼，我豈非一定要在這裏自律式強制檢疫，呆坐等待？

M：（說出真正目的）對不起，其實我們政府並不希望浪費你們時間，建議你可以考慮其他航空公司，經過毛里求斯以外的國家回去，我們樂意退款。畢竟就是14天以外，來自疫區，也是有風險呢，哈哈哈……

S：（求饒狀）你一定知道，這個地方不經毛里求斯，到香港的航線極少，而且太迂迴……

M：（斜望旁邊櫃台）試試他們吧，他們和中國最友好，很多離開不了的，都是靠他們。

S：（望向同一方向，發現是現任世衛總幹事譚德塞的祖國）嗯，埃塞俄比亞航空……

M：（最後進攻）對不起，純粹溫馨提示，時間不等人啊，我們其實已經很寬鬆，愈來愈多國家乾脆不讓中國、香港護照持有人上機，誰知道我們政府會否日內再改例……

S：（終於崩潰）請放心，我一定不會進入毛里求斯國境的。謝謝你，好人一生平安。

「非洲香港」防疫更勝真香港

毛里求斯是非洲經濟最發達國家之一，人均收入比泰國、阿根廷等更高，面積是香港的兩倍，曾被英國統治，境內有3%的華人，好些香港人和毛里求斯都有淵源。他們面對武漢肺炎的封關，幾乎滴水不漏，和香港始終對來自疫區的非本地人中門打開，差天共地，反映官僚程序只要合理，其實是有效的。雖然經歷難言愉快，此刻被迫流浪非洲，但對毛里求斯的政策，由衷讚賞。

一個負責任的正常政府，本來就應該這樣。今天香港淪為毛里求斯的反面教材，但我清楚記得，22年前，毛里求斯以當上「非洲香港」為榮，「毛里求斯化」卻是香港的冷笑話。負責任的正常政府，我們久違22年了。

GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授

沈旭暉