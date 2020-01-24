疾病定名「COVID-19」 譚德塞：年半內有疫苗

世衛和「全球傳染病防控研究合作組織」11日在瑞士日內瓦召開「科研路線圖：新型冠狀病毒全球研究與創新論壇」，譚德塞在會上說：「正式取名有助避免使用其他可能不準確或導致污名化的名字，並令我們在未來任何冠狀病毒疾病爆發時有標準格式可採用。」他警告這場流行病造成「非常嚴峻」的全球威脅。在2012年爆發的新冠狀病毒疾病獲專家組命名為「中東呼吸綜合症」（MERS）引起阿拉伯國家和世衛高層不滿後，世衛2015年公布新指引，列明不得以地理位置和動物等命名未來新發現的病原體。

韓確診者潛伏期疑逾14天

另外，韓國昨確診第28宗新型冠狀病毒個案，患者是一名30歲中國女子，她與韓國第3宗確診患者、54歲韓國男子相識，兩人最後接觸日期為上月25日，令人關注病毒潛伏期可能達18天或以上，超過普遍認知的最長14天。韓國當局不排除該女子病徵輕微甚或未能察覺，因而推遲確診時間。據報道，該女子目前近乎無徵狀，其病毒水平檢測也接近陽性和陰性之間。

（綜合報道）